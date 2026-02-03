Einigung: CDU will Teilzeit-Anspruch nur noch fÃ¼r AusnahmefÃ¤lle

Vater, Mutter, Kind (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den Diskussionen Ã¼ber die Forderung des CDU-WirtschaftsflÃ¼gels, den Rechtsanspruch auf Teilzeit einzuschrÃ¤nken, hat sich die Partei nun auf eine Formulierung fÃ¼r den Parteitagsantrag geeinigt, die ohne das Wort "Lifestyle-Teilzeit" auskommt. "Der Rechtsanspruch auf (BrÃ¼cken-)Teilzeit soll zukÃ¼nftig nur bei Vorliegen einer besonderen BegrÃ¼ndung gelten", sagte Steffen Bilger, parlamentarischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unionsfraktion im Bundestag, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochausgabe). "Wir konnten in der Antragskommission Sprache und Inhalt des Teilzeit-Antrags wieder in Einklang bringen."



Der seit 2001 gesetzlich verankerten Rechtsanspruch auf Teilzeit wird in der neuen Fassung nur noch indirekt infrage gestellt. "Die CDU Deutschlands betont ausdrÃ¼cklich die Notwendigkeit eines geordneten Teilzeitanspruches, um Erziehung, die Pflege von AngehÃ¶rigen sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung zu ermÃ¶glichen", heiÃŸt es nun. Ein "zielgerichteter Teilzeitanspruch bei Vorliegen eines besonderen Grundes" sei Teil einer ausgewogenen Arbeitsmarktpolitik.



Der Text zielt nun vor allem auf diejenigen, die eine TeilzeittÃ¤tigkeit mit Sozialleistungen aufstocken mÃ¼ssen. Der Teilzeitanspruch mÃ¼sse in diesen FÃ¤llen "gut begrÃ¼ndet" sein, heiÃŸt es.



Zudem werden allgemein Anreize fÃ¼r eine Ausweitung der Arbeitszeit gefordert. "Dazu gehÃ¶ren flexiblere Arbeitszeitmodelle, mehr Netto vom Brutto durch eine spÃ¼rbare Entlastung der Arbeitseinkommen insbesondere kleiner und mittlerer Einkommen und ein leistungsfreundlicheres Steuer- und Abgabensystem", heiÃŸt es.



Die Forderung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) war nicht nur von SPD und GrÃ¼nen scharf kritisiert worden. Unter den CDU-WahlkÃ¤mpfern in Baden-WÃ¼rttemberg und Rheinland-Pfalz wurde die Forderung nach einer BeschrÃ¤nkung des Rechtsanspruchs als wenig hilfreich empfunden. CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann und Steffen Bilger, parlamentarischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unionsfraktion, stellten sich Ã¶ffentlich gegen den VorstoÃŸ.



"Reflexhafte Aufregung bei jedem Debattenbeitrag, ob nun aus der CDU oder von auÃŸerhalb, bringt Deutschland nicht voran", sagte Bilger nun. Deutschland brauche Reformen fÃ¼r mehr Wirtschaftswachstum und sichere ArbeitsplÃ¤tze. "Dabei mÃ¼ssen wir Leistungsanreize stÃ¤rken, ohne den sozialen Zusammenhalt aus dem Blick zu verlieren."

