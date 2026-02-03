Lifestyle

Einigung: CDU will Teilzeit-Anspruch nur noch fÃ¼r AusnahmefÃ¤lle

  • dts - 3. Februar 2026, 19:24 Uhr
Bild vergrößern: Einigung: CDU will Teilzeit-Anspruch nur noch fÃ¼r AusnahmefÃ¤lle
Vater, Mutter, Kind (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den Diskussionen Ã¼ber die Forderung des CDU-WirtschaftsflÃ¼gels, den Rechtsanspruch auf Teilzeit einzuschrÃ¤nken, hat sich die Partei nun auf eine Formulierung fÃ¼r den Parteitagsantrag geeinigt, die ohne das Wort "Lifestyle-Teilzeit" auskommt. "Der Rechtsanspruch auf (BrÃ¼cken-)Teilzeit soll zukÃ¼nftig nur bei Vorliegen einer besonderen BegrÃ¼ndung gelten", sagte Steffen Bilger, parlamentarischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unionsfraktion im Bundestag, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochausgabe). "Wir konnten in der Antragskommission Sprache und Inhalt des Teilzeit-Antrags wieder in Einklang bringen."

Der seit 2001 gesetzlich verankerten Rechtsanspruch auf Teilzeit wird in der neuen Fassung nur noch indirekt infrage gestellt. "Die CDU Deutschlands betont ausdrÃ¼cklich die Notwendigkeit eines geordneten Teilzeitanspruches, um Erziehung, die Pflege von AngehÃ¶rigen sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung zu ermÃ¶glichen", heiÃŸt es nun. Ein "zielgerichteter Teilzeitanspruch bei Vorliegen eines besonderen Grundes" sei Teil einer ausgewogenen Arbeitsmarktpolitik.

Der Text zielt nun vor allem auf diejenigen, die eine TeilzeittÃ¤tigkeit mit Sozialleistungen aufstocken mÃ¼ssen. Der Teilzeitanspruch mÃ¼sse in diesen FÃ¤llen "gut begrÃ¼ndet" sein, heiÃŸt es.

Zudem werden allgemein Anreize fÃ¼r eine Ausweitung der Arbeitszeit gefordert. "Dazu gehÃ¶ren flexiblere Arbeitszeitmodelle, mehr Netto vom Brutto durch eine spÃ¼rbare Entlastung der Arbeitseinkommen insbesondere kleiner und mittlerer Einkommen und ein leistungsfreundlicheres Steuer- und Abgabensystem", heiÃŸt es.

Die Forderung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) war nicht nur von SPD und GrÃ¼nen scharf kritisiert worden. Unter den CDU-WahlkÃ¤mpfern in Baden-WÃ¼rttemberg und Rheinland-Pfalz wurde die Forderung nach einer BeschrÃ¤nkung des Rechtsanspruchs als wenig hilfreich empfunden. CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann und Steffen Bilger, parlamentarischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unionsfraktion, stellten sich Ã¶ffentlich gegen den VorstoÃŸ.

"Reflexhafte Aufregung bei jedem Debattenbeitrag, ob nun aus der CDU oder von auÃŸerhalb, bringt Deutschland nicht voran", sagte Bilger nun. Deutschland brauche Reformen fÃ¼r mehr Wirtschaftswachstum und sichere ArbeitsplÃ¤tze. "Dabei mÃ¼ssen wir Leistungsanreize stÃ¤rken, ohne den sozialen Zusammenhalt aus dem Blick zu verlieren."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    SPD begrÃ¼ÃŸt Reise von Merz in die Golfregion
    SPD begrÃ¼ÃŸt Reise von Merz in die Golfregion

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Abflug von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in die Golfregion hat der Koalitionspartner SPD die Reise nach Saudi-Arabien, Katar und die

    Mehr
    SPD lehnt Paradigmenwechsel in der Rentenpolitik ab
    SPD lehnt Paradigmenwechsel in der Rentenpolitik ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD lehnt den von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorgeschlagenen Paradigmenwechsel in der Rentenversicherung hin zu deutlich mehr

    Mehr
    Null Grad und Frost: Historischer Temperatursturz in Karibikstaat Kuba
    Null Grad und Frost: Historischer Temperatursturz in Karibikstaat Kuba

    Historischer Temperatursturz in der Karibik: In Kuba sind die Temperaturen erstmals in der Geschichte des Landes auf null Grad abgesackt. Eine Wetterstation in der Provinz

    Mehr
    "Illegale" Werbetaktiken: Ryanair verliert vor Gericht in Belgien
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Vier Jahre Haft und fÃ¼nf Jahre Kandidaturverbot fÃ¼r Le Pen gefordert
    Vier Jahre Haft und fÃ¼nf Jahre Kandidaturverbot fÃ¼r Le Pen gefordert
    IAB: Summe der Arbeitsstunden liegt auf Rekordniveau
    IAB: Summe der Arbeitsstunden liegt auf Rekordniveau
    Nahe FlugzeugtrÃ¤ger: USA schieÃŸen iranische Drohne im Arabischen Meer ab
    Nahe FlugzeugtrÃ¤ger: USA schieÃŸen iranische Drohne im Arabischen Meer ab
    WHO: Fast vier von zehn KrebsfÃ¤llen sind vermeidbar
    WHO: Fast vier von zehn KrebsfÃ¤llen sind vermeidbar
    EU-Kommission weist neue
    EU-Kommission weist neue "Zensur"-VorwÃ¼rfe aus Washington scharf zurÃ¼ck
    Nach Anfeindungen: Trump empfÃ¤ngt Kolumbiens PrÃ¤sidenten Petro
    Nach Anfeindungen: Trump empfÃ¤ngt Kolumbiens PrÃ¤sidenten Petro

    Top Meldungen

    Bericht: EU-Kommission will der Industrie mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    Bericht: EU-Kommission will der Industrie mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will den EuropÃ¤ischen Emissionshandel fÃ¼r die Energiewirtschaft und die Industrie (EU-ETS-1) deutlich abschwÃ¤chen. Das

    Mehr
    Staatshilfen: EU-Kommission ermittelt gegen Windturbinen-Hersteller aus China
    Staatshilfen: EU-Kommission ermittelt gegen Windturbinen-Hersteller aus China

    Die EU-Kommission ermittelt wegen mutmaÃŸlich illegaler Staatshilfen gegen den chinesischen Windturbinen-Hersteller Goldwind. BrÃ¼ssel vermutet, dass Subventionen aus Peking dem

    Mehr
    Tennet: Staatlicher Einstieg erleichtert Netzausbau
    Tennet: Staatlicher Einstieg erleichtert Netzausbau

    Bayreuth (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef von Tennet Germany, Tim MeyerjÃ¼rgens, hat die Vorteile des angekÃ¼ndigten staatlichen Einstiegs bei Tennet hervorgehoben. "Wenn

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts