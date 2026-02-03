Unwetterwarnungen in Spanien und Portugal wegen Sturm "Leonardo"

SchÃ¤den im portugiesischen Leiria nach Sturm "Kristin"

Auf der Iberischen Halbinsel bereiten sich die Menschen auf Starkregen und Ãœberschwemmungen infolge des Sturms "Leonardo" vor. Wegen der erwarteten heftigen RegenfÃ¤lle und zu erwartenden Hochwassers sprachen die BehÃ¶rden in Spanien und Portugal Unwetterwarnungen aus. Der spanische Wetterdienst Aemet gab fÃ¼r die Gebiete rund um die sÃ¼dspanischen StÃ¤dte CÃ¡diz und Ronda in der Region Andalusien fÃ¼r Mittwoch die hÃ¶chste Warnstufe Rot aus.Â



Andalusiens RegionalprÃ¤sident Juan Manuel Moreno forderte die BevÃ¶lkerung zu "Ã¤uÃŸerster Vorsicht" auf. Abgesehen von der Provinz AlmerÃ­a im Ã¤uÃŸersten Osten Andalusiens sollen demnach am Mittwoch in der gesamten Region die Schulen geschlossen bleiben.Â



In Portugal gab der nationale Wetterdienst Ipma am Dienstag aufgrund "starken Seegangs" fÃ¼r die gesamte KÃ¼ste und bestimmte Regionen im Norden und Zentrum des Landes die Alarmstufe Orange aus. Die Auswirkungen von "Leonardo" werden sich nach Ipma-Angaben bis Samstag bemerkbar machen. Demnach wird "mit anhaltenden und teilweise starken NiederschlÃ¤gen, SchneefÃ¤llen, starken Winden und starkem Seegang" gerechnet.



Bereits in der vergangenen Woche hatte der Durchzug des Sturms "Kristin" in Portugal fÃ¼r Ãœberschwemmungen und erhebliche SchÃ¤den gesorgt. FÃ¼nf Menschen starben, mindestens 400 Menschen wurden verletzt. Besonders betroffen war die Region Leiria im Zentrum des Landes. Dort sind rund 93.000 Haushalte und etwa zehntausend Unternehmen infolge des Sturms weiter ohne Strom.