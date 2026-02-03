Flughafen Frankfurt am Main stellt wegen Schneefall Betrieb vorÃ¼bergehend ein

Flugzeug im Schnee am Frankfurter Flughafen

Wegen starkem Schneefall hat der Flughafen Frankfurt am Main am Dienstagnachmittag seinen Betrieb fÃ¼r etwas mehr als eine Stunde eingestellt. Mitarbeiter waren ab 15 Uhr damit beschÃ¤ftigt, die Start- und Landebahnen vom Schnee zu befreien, wie ein Sprecher von Betreiber Fraport auf Anfrage Â sagte. Demnach seien als Folge der SchneefÃ¤lle 45 von 922 FlÃ¼gen fÃ¼r den Tag annuliert worden.Â



Der Flughafen sei von einem Schneegebiet Ã¼berrascht worden. Auf den Start- und Landebahnen habe sich eine Schneedeckte von mehreren Zentimetern gebildet. Trotz der Freigabe der Startbahn West gegen 16:15 Uhr warnte der Sprecher Reisende vor VerzÃ¶gerungen im Ablauf.Â



Der Deutsche Wetterdienst hatte am Dienstag vor starkem Schneefall vom Taunus bis nach Mittelhessen gewarnt. Die amtliche Warnung galt zunÃ¤chst bis Dienstagabend.