Bamf stoppt Zulassungen fÃ¼r Integrationskurse

Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) kritisiert, dass das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Bamf) seit Ende November keine AntrÃ¤ge teilnahmewilliger Personen mehr auf Zulassung zu einem Integrationskurs bearbeitet.



"Der Stopp wurde vom Bamf nicht angekÃ¼ndigt und nie begrÃ¼ndet. Bis heute erhalten wir keine Auskunft, wie lange diese Situation noch anhÃ¤lt", sagte Sascha Rex, der Leiter der Stabsstelle Grundsatz und Verbandentwicklung beim DVV, der "Frankfurter Rundschau" (Mittwochausgabe). Die Genehmigung ist notwendig, um einen Integrationskurs besuchen zu dÃ¼rfen, sofern man nicht vom Jobcenter dazu verpflichtet wurde.



Das Bundesinnenministerium von Alexander Dobrindt (CSU) bestÃ¤tigte auf Anfrage der "Frankfurter Rundschau", es fÃ¤nde derzeit "eine PrÃ¼fung von ZulassungsantrÃ¤gen" nach einem Passus im Aufenthaltsgesetz statt. Warum diese vorgenommen wird und wie lange die PrÃ¼fung dauern soll, teilte das Ministerium nicht mit.



Rex spricht von einer "dramatischen Situation" in den Integrationskursen. "Das bedeutet fÃ¼r die TrÃ¤ger bundesweit, dass derzeit nur in sehr geringem Umfang bereits geplante Kurse starten kÃ¶nnen und lernwillige Menschen zum Abwarten verdonnert werden", sagte er. Das gelte beispielsweise auch fÃ¼r junge Menschen aus der Ukraine, die sich schnell in den Arbeitsmarkt integrieren wollten.



"Ohne die Zulassungen kÃ¶nnen keine Kurse fÃ¼r verpflichtete Teilnehmende, die zum Beispiel aus Sicht der Jobcenter schnell in den Arbeitsmarkt einmÃ¼nden sollen, starten", erklÃ¤rt Sascha Rex. Der von der Ampel-Regierung ausgerufene "Job-Turbo" fÃ¼r die Ukrainer werde konterkariert durch die Anweisung des Innenministeriums.

