Lifestyle

Opposition kritisiert ReformplÃ¤ne fÃ¼r den Bundesnachrichtendienst

  • dts - 3. Februar 2026, 15:27 Uhr
Bild vergrößern: Opposition kritisiert ReformplÃ¤ne fÃ¼r den Bundesnachrichtendienst
Bundesnachrichtendienst (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Plan von Kanzleramtsminister Thorsten Frei, mit einem neuen BND-Gesetz die ZustÃ¤ndigkeiten und Befugnisse des Auslandsgeheimdiensts deutlich auszuweiten, stÃ¶ÃŸt bei der Opposition auf ein geteiltes Echo.

Konstantin von Notz (GrÃ¼ne) kritisierte, dass weder fÃ¼r Reform des BND noch fÃ¼r die des Bundesamts fÃ¼r Verfassungsschutz ein Gesetzentwurf vorliege. "Weiterhin kocht jedes Ministerium sein eigenes SÃ¼ppchen", sagte von Notz dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe).

Zwar lobte er grundsÃ¤tzlich die geplante Reform der Nachrichtendienste, doch die Regierung handle dabei zu langsam und intransparent. "Beim Recht der Nachrichtendienste gab es keinen Herbst der Reform, sondern es gibt einen gesetzgeberischen Stillstand im Winter", sagte der GrÃ¼nen-Politiker.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Clara BÃ¼nger, stellte sich gegen das Vorhaben. "Wer gleichzeitig Speicherfristen verlÃ¤ngern und Kontrollgremien reduzieren will, handelt fahrlÃ¤ssig und demokratieblind", sagte BÃ¼nger. Sie warnte vor zu viel Tempo bei der BND-Reform, die Frei noch in diesem Jahr abschlieÃŸen will. "Ein Gesetz, das den Dienst mÃ¤chtiger macht und die Aufsicht schwÃ¤cht, wird am Ende nicht mehr Sicherheit bringen, sondern weniger Demokratie."

Wolfgang Kubicki (FDP), frÃ¼herer VizeprÃ¤sident des Bundestages, hÃ¤lt die PlÃ¤ne fÃ¼r verfassungswidrig. "Das Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrichtendiensten infrage zu stellen und dem BND zugleich zusÃ¤tzliche Befugnisse im Inland einzurÃ¤umen, ist ein schwerer politischer Tabubruch und nach meiner Auffassung klar verfassungswidrig", sagte der FDP-Vize. "Ganz praktisch betrachtet chaotisiert Frei mit seinen Vorstellungen, dem BND militÃ¤rische oder polizeiliche Befugnisse einzurÃ¤umen, die deutsche Sicherheitsarchitektur, statt sie zu ordnen."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    AfD-Umfragehochs und Trump Motive bei Rosenmontagszug in KÃ¶ln
    AfD-Umfragehochs und Trump Motive bei Rosenmontagszug in KÃ¶ln

    Die Motivwagen des Rosenmontagszugs in KÃ¶ln beschÃ¤ftigen sich unter anderem mit den Umfragehochs der AfD und mit Anbiederungen an US-PrÃ¤sident Donald Trump. Knapp zwei Wochen

    Mehr
    Forsa: Union bleibt vor AfD
    Forsa: Union bleibt vor AfD

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union liegt in der von Forsa gemessenen WÃ¤hlergunst weiter vor der AfD. In der wÃ¶chentlichen Erhebung fÃ¼r die Sender RTL und ntv bleibt

    Mehr
    SoVD warnt vor KÃ¼rzungen im sozialen Bereich
    SoVD warnt vor KÃ¼rzungen im sozialen Bereich

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der gestiegenen ArmutsgefÃ¤hrdungsquote in Deutschland warnt der Sozialverband Deutschland (SoVD) vor KÃ¼rzungen beim Sozialstaat.

    Mehr
    "Illegale" Werbetaktiken: Ryanair verliert vor Gericht in Belgien
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Aufregung um OpenClaw - BSI arbeitet an Sicherheitskriterien
    Aufregung um OpenClaw - BSI arbeitet an Sicherheitskriterien
    Schutz vor sexueller BelÃ¤stigung in Deutschland oft geringer als im Rest Europas
    Schutz vor sexueller BelÃ¤stigung in Deutschland oft geringer als im Rest Europas
    Drei GÃ¤stefans vor Champions-League-Spiel in Dortmund attackiert und beraubt
    Drei GÃ¤stefans vor Champions-League-Spiel in Dortmund attackiert und beraubt
    Ungeduldiger Autofahrer fÃ¤hrt in Niedersachsen SperrmÃ¼llwagen zur Seite
    Ungeduldiger Autofahrer fÃ¤hrt in Niedersachsen SperrmÃ¼llwagen zur Seite
    Staatshilfen: EU-Kommission ermittelt gegen Windturbinen-Hersteller aus China
    Staatshilfen: EU-Kommission ermittelt gegen Windturbinen-Hersteller aus China
    Menschenrechtsgericht verurteilt Russland wegen Inhaftierung Nawalnys
    Menschenrechtsgericht verurteilt Russland wegen Inhaftierung Nawalnys

    Top Meldungen

    Tennet: Staatlicher Einstieg erleichtert Netzausbau
    Tennet: Staatlicher Einstieg erleichtert Netzausbau

    Bayreuth (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef von Tennet Germany, Tim MeyerjÃ¼rgens, hat die Vorteile des angekÃ¼ndigten staatlichen Einstiegs bei Tennet hervorgehoben. "Wenn

    Mehr
    Bund beteiligt sich mit 3,3 Milliarden Euro an Netzbetreiber Tennet
    Bund beteiligt sich mit 3,3 Milliarden Euro an Netzbetreiber Tennet

    Der deutsche Staat steigt beim Ãœbertragungsnetzbetreiber Tennet ein. Wie die niederlÃ¤ndische Tennet Holding am Dienstag mitteilte, wurde mit der staatlichen KfW-FÃ¶rderbank der

    Mehr
    Umfrage: Mehrheit befÃ¼rwortet Abschaffung der Acht-Stunden-Regel
    Umfrage: Mehrheit befÃ¼rwortet Abschaffung der Acht-Stunden-Regel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen ist offen fÃ¼r eine Reform bei der Ausgestaltung der tÃ¤glichen Arbeitszeit. In einer Erhebung von Forsa fÃ¼r die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts