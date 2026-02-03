Opposition kritisiert ReformplÃ¤ne fÃ¼r den Bundesnachrichtendienst

Bundesnachrichtendienst (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Plan von Kanzleramtsminister Thorsten Frei, mit einem neuen BND-Gesetz die ZustÃ¤ndigkeiten und Befugnisse des Auslandsgeheimdiensts deutlich auszuweiten, stÃ¶ÃŸt bei der Opposition auf ein geteiltes Echo.



Konstantin von Notz (GrÃ¼ne) kritisierte, dass weder fÃ¼r Reform des BND noch fÃ¼r die des Bundesamts fÃ¼r Verfassungsschutz ein Gesetzentwurf vorliege. "Weiterhin kocht jedes Ministerium sein eigenes SÃ¼ppchen", sagte von Notz dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe).



Zwar lobte er grundsÃ¤tzlich die geplante Reform der Nachrichtendienste, doch die Regierung handle dabei zu langsam und intransparent. "Beim Recht der Nachrichtendienste gab es keinen Herbst der Reform, sondern es gibt einen gesetzgeberischen Stillstand im Winter", sagte der GrÃ¼nen-Politiker.



Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Clara BÃ¼nger, stellte sich gegen das Vorhaben. "Wer gleichzeitig Speicherfristen verlÃ¤ngern und Kontrollgremien reduzieren will, handelt fahrlÃ¤ssig und demokratieblind", sagte BÃ¼nger. Sie warnte vor zu viel Tempo bei der BND-Reform, die Frei noch in diesem Jahr abschlieÃŸen will. "Ein Gesetz, das den Dienst mÃ¤chtiger macht und die Aufsicht schwÃ¤cht, wird am Ende nicht mehr Sicherheit bringen, sondern weniger Demokratie."



Wolfgang Kubicki (FDP), frÃ¼herer VizeprÃ¤sident des Bundestages, hÃ¤lt die PlÃ¤ne fÃ¼r verfassungswidrig. "Das Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrichtendiensten infrage zu stellen und dem BND zugleich zusÃ¤tzliche Befugnisse im Inland einzurÃ¤umen, ist ein schwerer politischer Tabubruch und nach meiner Auffassung klar verfassungswidrig", sagte der FDP-Vize. "Ganz praktisch betrachtet chaotisiert Frei mit seinen Vorstellungen, dem BND militÃ¤rische oder polizeiliche Befugnisse einzurÃ¤umen, die deutsche Sicherheitsarchitektur, statt sie zu ordnen."

