AfD-Umfragehochs und Trump Motive bei Rosenmontagszug in KÃ¶ln

  • AFP - 3. Februar 2026, 15:05 Uhr
KÃ¶lner Karneval
Die Motivwagen des Rosenmontagszugs in KÃ¶ln beschÃ¤ftigen sich unter anderem mit den Umfragehochs der AfD. Knapp zwei Wochen vor Rosenmontag stellte das Festkomitee des KÃ¶lner Karnevals ausgewÃ¤hlte Wagen und Motive vor.

Die Motivwagen des Rosenmontagszugs in KÃ¶ln beschÃ¤ftigen sich unter anderem mit den Umfragehochs der AfD und mit Anbiederungen an US-PrÃ¤sident Donald Trump. Knapp zwei Wochen vor Rosenmontag stellte das Festkomitee des KÃ¶lner Karnevals am Dienstag ausgewÃ¤hlte Wagen und Motive vor. Insgesamt wurden 19 von 21 Persiflagewagen als Entwurfszeichnungen prÃ¤sentiert. Zwei Wagen sollen als Ãœberraschungswagen zunÃ¤chst geheim bleiben.

Auf einem der Wagen lÃ¤sst sich eine gutglÃ¤ubige MÃ¤nnerfigur mit schwarz-rot-goldener MÃ¼tze von einer blauen Schlange mit pfeilspitzer roter Zunge hypnotisieren. Das Motiv greift die Umfragehochs der AfD auf und trÃ¤gt den Schriftzug: "Mer dun et weil merÂ blauÃ¤ugig sin."

Ein weiterer Wagen zeigt US-PrÃ¤sident Donald Trump, dessen entblÃ¶ÃŸter Hintern mit zahlreichen roten LippenabdrÃ¼cken bedeckt ist. Die KÃ¼sse sind unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), dem WeltfuÃŸballverband Fifa und der Nato zugeordnet. Dabei trÃ¤gt der Wagen die Aufschrift: "Mer dun et fÃ¶r de jode Geschmack".

Bei den Wagen sei "Vielfalt genauso wichtig wie AktualitÃ¤t und Relevanz", erklÃ¤rte Zugleiter Marc Michelske. "Wir wollen auch nicht nur mahnen und anklagen." Einige der Wagen wÃ¼rden auch "WertschÃ¤tzung und Dankbarkeit" ausdrÃ¼cken, betonte Michelske.Â 

Das Sessionsmotto "ALAAF â€“ Mer dun et fÃ¶r KÃ¶lle" soll sich demnach als roter Faden durch alle Wagen ziehen. Mit dem Motto zielt das Festkomitee nach eigenen Angaben darauf, den Fokus auf die rund 200.000 Menschen zu richten, die sich in KÃ¶ln ehrenamtlich engeagieren.

Der StraÃŸenkarneval wird traditionell an Weiberfastnacht am 12. Februar eingelÃ¤utet. Danach strebt die Session ihrem HÃ¶hepunkt zu - den RosenmontagszÃ¼gen am 16. Februar. Am Aschermittwoch ist dann alles vorbei - und die Karnevalisten mÃ¼ssen bis zum 11. November warten, wenn die nÃ¤chste Session beginnt.

