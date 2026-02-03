Finanzen

Dax gibt Gewinne teilweise wieder ab - Euro etwas schwÃ¤cher

  • dts - 3. Februar 2026, 12:31 Uhr
Bild vergrößern: Dax gibt Gewinne teilweise wieder ab - Euro etwas schwÃ¤cher
Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstag nach einem sehr freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag einen GroÃŸteil seiner Gewinne wieder abgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.850 Punkten berechnet, 0,2 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Daimler Truck, Siemens Energy und die Deutsche Post, am Ende Zalando, Merck und SAP.

"Die Situation an den internationalen FinanzmÃ¤rkten hat sich wieder etwas beruhigt und die Handelsschwankungen nehmen nicht nur an den RohstoffmÃ¤rkten wieder etwas ab", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die zuletzt erlebten Kursverwerfungen waren zu viel des Guten und haben viele Investoren stark herausgefordert." Nun liege der Fokus zumindest kurzfristig wieder auf der Berichtssaison und den anstehenden Makrodaten.

"Zudem kÃ¼hlt sich auch die geopolitische Situation zwischen den USA und dem Iran etwas ab und signalisiert wieder etwas mehr kurzfristige Berechenbarkeit", fÃ¼gte Lipkow hinzu. "Es bleibt dennoch interessant, da das geopolitische Pendel mittelfristig auch schnell wieder die Richtung Ã¤ndern kann."

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1790 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8482 Euro zu haben.

Der Ã–lpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 66,28 US-Dollar; das waren 2 Cent oder 0,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

