Dax startet Ã¼ber 25.000er-Marke - Anleger schÃ¼tteln Unsicherheit ab

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 25.090 Punkten berechnet und damit 1,2 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau von Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Daimler Truck und Siemens, am Ende Merck, Zalando und Scout24.



"Anleger schÃ¼tteln die Unsicherheit aus dem kurzzeitigen Ausverkauf bei Gold und Silber ab", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Der Absturz der Edelmetalle setze sich nicht fort, und damit wirke das Risiko von NotverkÃ¤ufen plÃ¶tzlich nicht mehr ganz so bedrohlich. "Nach einer 700-Punkte-Rally steht der Dax wieder in TuchfÃ¼hlung mit der runden 25.000-Punkte-Marke. Der scharfe RÃ¼ckgang der Ã–lpreise wirkt zusÃ¤tzlich stÃ¼tzend."



Dax-Anleger kÃ¶nnten sich auf den zweiten Blick vielleicht doch mit einer von Kevin Warsh gefÃ¼hrten US-Notenbank anfreunden, so Stanzl. "Eine kleinere Fed-Bilanz unter Warsh wÃ¼rde die MÃ¤rkte zwingen, bei Aktien wieder stÃ¤rker auf QualitÃ¤t, Cashflows und solide Kapitalstrukturen zu achten, anstatt blindem Wachstumsoptimismus zu folgen." Genau darauf setzten die SchnÃ¤ppchenjÃ¤ger: dass der Dax und vor allem klassische Value-Aktien von diesem grundlegenden Umdenken profitierten. "Noch ist Warsh nur nominiert und nicht Notenbankchef. Allerdings blicken die MÃ¤rkte bereits drei bis sechs Monate in die Zukunft - und Anleger sind gezwungen, sich darauf einzustellen."



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagmorgen etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1813 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8465 Euro zu haben.



Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 66,09 US-Dollar; das waren 21 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

