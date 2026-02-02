Dax zum Wochenstart freundlich - Erholung auf tÃ¶nernen FÃ¼ÃŸen

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.797 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 1,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



"Sah es heute Morgen bei Gold, Silber, Bitcoin und auch im Dax noch nach einer nahtlosen Fortsetzung der Turbulenzen vom Freitag aus, hat sich die Lage im Tagesverlauf quer durch alle Asset-Klassen wieder deutlich beruhigt", sagte Christine Romar, Head of Europe CMC Markets. "Es sieht danach aus, als wÃ¤ren die vielen spekulativen und damit zittrigen HÃ¤nde Ã¼ber das Wochenende aus dem Markt geflogen. Diese gesunde Bereinigung in den EdelmetallmÃ¤rkten hat zunÃ¤chst auch dem Dax geholfen, sich von seinem 9-Uhr-ErÃ¶ffnungstief wieder um rund 400 Punkte nach oben zu arbeiten. Doch die Lage bei Gold und Silber bleibt fragil und damit hochtoxisch auch fÃ¼r die AktienmÃ¤rkte."



"Denn dass die FinanzmÃ¤rkte jetzt bereits wieder zur Tagesordnung Ã¼bergehen und sich die VolatilitÃ¤t nachhaltig beruhigt, darf eher bezweifelt werden. Die vergangenen Tage haben eindrucksvoll gezeigt, wie anfÃ¤llig sÃ¤mtliche Asset-Klassen nach den Diskussionen Ã¼ber eine Blasenbildung bei den US-Technologieaktien, den geopolitischen Chaos-Tagen rund um GrÃ¶nland, der Fed-UnabhÃ¤ngigkeitsdebatte und nicht zuletzt den erratischen Bewegungen bei den Edelmetallen geworden sind. Bei vielen Anlegern liegen die Nerven immer noch blank und sie dÃ¼rften lange brauchen, sich von den jÃ¼ngsten Schocks zu erholen."



"Jeder noch so kleine Impuls kÃ¶nnte in den kommenden Tagen wieder fÃ¼r plÃ¶tzlich aufkommende NervositÃ¤t sorgen. Und dabei gibt es in dieser Woche nicht nur einige kleine potenzielle Impulsgeber. Mit dem, wenn auch bislang nur kleinen, Shutdown in den USA, der weiter schwelenden Iran-Krise und nicht zuletzt den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag existieren auch einige groÃŸe UnwÃ¤gbarkeiten, die die MÃ¤rkte bei entsprechendem Nachrichtenfluss noch einmal richtig durchschÃ¼tteln kÃ¶nnten. Gleichzeitig bleibt die Bereitschaft der Anleger zu Gewinnmitnahmen bei Aktienindizes immer noch unweit ihrer RekordstÃ¤nde hoch", sagte Romar.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagnachmittag schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1807 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8470 Euro zu haben.



Der Goldpreis war stark im RÃ¼ckwÃ¤rtsgang, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.688 US-Dollar gezahlt (-4,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 127,65 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 66,06 US-Dollar, das waren 326 Cent oder 4,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

