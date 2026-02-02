Finanzen

Dax startet im Minus - Anleger vermeiden Risiko

  • dts - 2. Februar 2026, 09:33 Uhr
Bild vergrößern: Dax startet im Minus - Anleger vermeiden Risiko
Anzeigetafel in der Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.440 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau von Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Telekom, die Hannover RÃ¼ck und die MÃ¼nchener RÃ¼ck, am Ende Siemens Energy, Infineon und die Deutsche Bank.

"Der Weg des geringsten Widerstands scheint fÃ¼r den Dax aktuell nach unten zu fÃ¼hren", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Die Ã¼berraschende Nominierung eines potenziell konservativen Vorsitzenden der US-Notenbank durch US-PrÃ¤sident Trump habe die Anleger auf dem falschen FuÃŸ erwischt. "Eigentlich war erwartet worden, dass US-PrÃ¤sident Trump alles tun wÃ¼rde, um eine Powell-Nachfolge einzusetzen, die fÃ¼r schnell fallende Leitzinsen steht. Nun scheinen die Anleger nicht schnell genug aus dem Risiko gehen zu kÃ¶nnen; selbst Edelmetalle bieten keinen Halt mehr." Die Devise laute: "Cash Is King".

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagmorgen etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1863 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8430 Euro zu haben.

Der Ã–lpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 66,07 US-Dollar; das waren 3,25 Dollar oder 4,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    US-BÃ¶rsen lassen nach - Goldpreis bricht ein
    US-BÃ¶rsen lassen nach - Goldpreis bricht ein

    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Freitag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.892 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,4

    Mehr
    Dax legt zu - SAP und Adidas gefragt
    Dax legt zu - SAP und Adidas gefragt

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax zugelegt. Der Index wurde zum Xetra-Handelsschluss mit 24.539 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,9

    Mehr
    Dax am Mittag weiter freundlich - Adidas gefragt
    Dax am Mittag weiter freundlich - Adidas gefragt

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grÃ¼nen Bereich geblieben. Gegen

    Mehr
    Umsatz im Einzelhandel 2025 etwas stÃ¤rker gestiegen als erwartet
    Umsatz im Einzelhandel 2025 etwas stÃ¤rker gestiegen als erwartet
    Bierabsatz sinkt weiter - StÃ¤rkster RÃ¼ckgang seit 1993
    Bierabsatz sinkt weiter - StÃ¤rkster RÃ¼ckgang seit 1993
    PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn im Januar nur bei 52,1 Prozent
    PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn im Januar nur bei 52,1 Prozent
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Israel Ã¶ffnet GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr in beide Richtungen
    Israel Ã¶ffnet GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr in beide Richtungen
    Tausende konspirative Lieferungen nach Russland: Festnahmen in Schleswig-Holstein
    Tausende konspirative Lieferungen nach Russland: Festnahmen in Schleswig-Holstein
    Mehrere Festnahmen wegen russischer EmbargoverstÃ¶ÃŸe
    Mehrere Festnahmen wegen russischer EmbargoverstÃ¶ÃŸe
    Umfrage: Senioren befÃ¼rworten digitale GesundheitslÃ¶sungen
    Umfrage: Senioren befÃ¼rworten digitale GesundheitslÃ¶sungen
    Sterblichkeit wegen Krebs sinkt - aber noch immer zweithÃ¤ufigste Todesursache
    Sterblichkeit wegen Krebs sinkt - aber noch immer zweithÃ¤ufigste Todesursache
    Drei Tote bei schwerem Unfall auf A61 bei Bergheim
    Drei Tote bei schwerem Unfall auf A61 bei Bergheim

    Top Meldungen

    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand
    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Bierabsatz der deutschen Brauereien und Bierlager ist im Jahr 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahr um 6,0 Prozent oder 497,1 Millionen Liter auf

    Mehr
    Einzelhandel macht mehr Umsatz
    Einzelhandel macht mehr Umsatz

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Einzelhandel in Deutschland hat im Jahr 2025 real 2,7 Prozent und nominal 3,8 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2024. Das

    Mehr
    Volkswagen-Werk in South Carolina wird um die HÃ¤lfte teurer
    Volkswagen-Werk in South Carolina wird um die HÃ¤lfte teurer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagens neues Autowerk im US-Bundesstaat South Carolina wird deutlich teurer als gedacht. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf die neue

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts