Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.440 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau von Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Telekom, die Hannover RÃ¼ck und die MÃ¼nchener RÃ¼ck, am Ende Siemens Energy, Infineon und die Deutsche Bank.
"Der Weg des geringsten Widerstands scheint fÃ¼r den Dax aktuell nach unten zu fÃ¼hren", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Die Ã¼berraschende Nominierung eines potenziell konservativen Vorsitzenden der US-Notenbank durch US-PrÃ¤sident Trump habe die Anleger auf dem falschen FuÃŸ erwischt. "Eigentlich war erwartet worden, dass US-PrÃ¤sident Trump alles tun wÃ¼rde, um eine Powell-Nachfolge einzusetzen, die fÃ¼r schnell fallende Leitzinsen steht. Nun scheinen die Anleger nicht schnell genug aus dem Risiko gehen zu kÃ¶nnen; selbst Edelmetalle bieten keinen Halt mehr." Die Devise laute: "Cash Is King".
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagmorgen etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1863 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8430 Euro zu haben.
Der Ã–lpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 66,07 US-Dollar; das waren 3,25 Dollar oder 4,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
Dax startet im Minus - Anleger vermeiden Risiko
- dts - 2. Februar 2026, 09:33 Uhr
