US-BÃ¶rsen lassen nach - Goldpreis bricht ein

Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Freitag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.892 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.939 Punkten 0,4 Prozent im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.552 Punkten 1,3 Prozent im Minus.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hat am Freitag den frÃ¼heren Notenbankdirektor Kevin Warsh fÃ¼r den Vorsitz der US-Zentralbank Federal Reserve vorgeschlagen. Warsh hatte zuletzt Trumps Linie, dass der Leitzins zÃ¼giger gesenkt werden mÃ¼sse, unterstÃ¼tzt. Bevor er als AnwÃ¤rter fÃ¼r den Job gehandelt wurde, wurde ihm jedoch nachgesagt, InflationsÃ¤ngste sehr ernst zu nehmen und dafÃ¼r auch einen hohen Leitzins in Kauf zu nehmen.



Ob Warsh letztlich die nÃ¶tigen Stimmen im zustÃ¤ndigen Senatsausschuss erhalten wird, darf bezweifelt werden. Der Senator Thom Tillis will sich nÃ¤mlich gegen die BestÃ¤tigung aller Kandidaten fÃ¼r die Federal Reserve stellen, bis die Untersuchung des Justizministeriums gegen den derzeitigen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell "vollstÃ¤ndig und transparent abgeschlossen ist". Die Aussagen, wegen derer das US-Justizministerium die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Powell fortsetzt, kÃ¶nne "kein vernÃ¼nftiger Mensch" als kriminelle Absicht auslegen, so Tillis. "Der Schutz der UnabhÃ¤ngigkeit der Federal Reserve vor politischer Einflussnahme oder rechtlicher EinschÃ¼chterung ist nicht verhandelbar."



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war derweil schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1856 US-Dollar, ein Dollar war am Freitagabend dementsprechend fÃ¼r 0,8435 Euro zu haben.



Der Goldpreis war stark im RÃ¼ckwÃ¤rtsgang, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.844 US-Dollar gezahlt (-10 Prozent). Das entspricht einem Preis von 131,37 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 69,98 US-Dollar, das waren 39 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

