Der Latino-Rapstar Bad Bunny ist fÃ¼r sein Album "DebÃ tirar mÃ¡s fotos" mit dem Grammy fÃ¼r das Album des Jahres ausgezeichnet worden. Mit der Verleihung des Preises am Sonntagabend (Ortszeit) konnte erstmals ein spanischsprachiges Album in der Kategorie gewinnen. Der 31-JÃ¤hrige setzte sich dabei unter anderem gegen den US-Rapper Kendrick Lamar und die US-SÃ¤ngerin Lady Gaga durch.
"DebÃ tirar mÃ¡s fotos" zelebriert die traditionellen Rhythmen Puerto Ricos, der Heimat des KÃ¼nstlers, und thematisiert die Kolonisierung der Karibikinsel, die seit 1898 unter USâ€‘Hoheit steht.
Zuvor konnte Bad Bunny bereits den Preis fÃ¼r das beste MÃºsica Urbana Album sowie den Preis fÃ¼r die beste Darbietung globaler Musik fÃ¼r seinen Song "EoO" gewinnen. Er war in insgesamt sechs Kategorien nominiert gewesen.
Lifestyle
Bad Bunny gewinnt mit "DebÃ tirar mÃ¡s fotos" Grammy fÃ¼r Album des Jahres
- AFP - 2. Februar 2026, 05:56 Uhr
Der Latino-Rapstar Bad Bunny ist fÃ¼r sein Album 'DebÃ tirar mÃ¡s fotos' mit dem Grammy fÃ¼r das Album des Jahres ausgezeichnet worden. Damit konnte erstmals ein spanischsprachiges Album in der Kategorie gewinnen.
Der Latino-Rapstar Bad Bunny ist fÃ¼r sein Album "DebÃ tirar mÃ¡s fotos" mit dem Grammy fÃ¼r das Album des Jahres ausgezeichnet worden. Mit der Verleihung des Preises am Sonntagabend (Ortszeit) konnte erstmals ein spanischsprachiges Album in der Kategorie gewinnen. Der 31-JÃ¤hrige setzte sich dabei unter anderem gegen den US-Rapper Kendrick Lamar und die US-SÃ¤ngerin Lady Gaga durch.
Weitere Meldungen
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der NRW-Landesbeauftragte des Deutschen Roten Kreuzes fÃ¼r den BevÃ¶lkerungsschutz, Uwe Krischer, warnt davor, dass weite Teile derMehr
Bei der Verleihung der renommierten Grammy Awards haben die Favoriten fÃ¼r den begehrten Preis fÃ¼r das Album des Jahres erste Preise in anderen Kategorien gewinnen kÃ¶nnen.Mehr
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die SchlieÃŸung der angesehensten Kultureinrichtung in Washington fÃ¼r eine Dauer von zwei Jahren fÃ¼r Renovierungsarbeiten bekannt gegeben. DiesMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der bayerische MinisterprÃ¤sident und CSU-Chef Markus SÃ¶der fordert, dass die Arbeitnehmer in Deutschland insgesamt mehr arbeiten sollen. InMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar haben nur 52,1 Prozent aller FernzÃ¼ge der Deutschen Bahn (DB) ihr Ziel pÃ¼nktlich erreicht. Das geht aus internen Daten hervor, Ã¼berMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) hat VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrats fÃ¼r durchgreifende EinschrÃ¤nkungenMehr