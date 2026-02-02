Lifestyle

Bad Bunny gewinnt mit "DebÃ­ tirar mÃ¡s fotos" Grammy fÃ¼r Album des Jahres

  • AFP - 2. Februar 2026, 05:56 Uhr
Bild vergrößern: Bad Bunny gewinnt mit DebÃ­ tirar mÃ¡s fotos Grammy fÃ¼r Album des Jahres
Bad Bunny mit seinem Preis fÃ¼r das Album des Jahres
Bild: AFP

Der Latino-Rapstar Bad Bunny ist fÃ¼r sein Album 'DebÃ­ tirar mÃ¡s fotos' mit dem Grammy fÃ¼r das Album des Jahres ausgezeichnet worden. Damit konnte erstmals ein spanischsprachiges Album in der Kategorie gewinnen.

Der Latino-Rapstar Bad Bunny ist fÃ¼r sein Album "DebÃ­ tirar mÃ¡s fotos" mit dem Grammy fÃ¼r das Album des Jahres ausgezeichnet worden. Mit der Verleihung des Preises am Sonntagabend (Ortszeit) konnte erstmals ein spanischsprachiges Album in der Kategorie gewinnen. Der 31-JÃ¤hrige setzte sich dabei unter anderem gegen den US-Rapper Kendrick Lamar und die US-SÃ¤ngerin Lady Gaga durch.

"DebÃ­ tirar mÃ¡s fotos" zelebriert die traditionellen Rhythmen Puerto Ricos, der Heimat des KÃ¼nstlers, und thematisiert die Kolonisierung der Karibikinsel, die seit 1898 unter USâ€‘Hoheit steht.

Zuvor konnte Bad Bunny bereits den Preis fÃ¼r das beste MÃºsica Urbana Album sowie den Preis fÃ¼r die beste Darbietung globaler Musik fÃ¼r seinen Song "EoO" gewinnen. Er war in insgesamt sechs Kategorien nominiert gewesen.

