Bad Bunny gewinnt mit "DebÃ­ tirar mÃ¡s fotos" Grammy fÃ¼r Album des Jahres

Bad Bunny mit seinem Preis fÃ¼r das Album des Jahres

Der Latino-Rapstar Bad Bunny ist fÃ¼r sein Album "DebÃ­ tirar mÃ¡s fotos" mit dem Grammy fÃ¼r das Album des Jahres ausgezeichnet worden. Mit der Verleihung des Preises am Sonntagabend (Ortszeit) konnte erstmals ein spanischsprachiges Album in der Kategorie gewinnen. Der 31-JÃ¤hrige setzte sich dabei unter anderem gegen den US-Rapper Kendrick Lamar und die US-SÃ¤ngerin Lady Gaga durch.



"DebÃ­ tirar mÃ¡s fotos" zelebriert die traditionellen Rhythmen Puerto Ricos, der Heimat des KÃ¼nstlers, und thematisiert die Kolonisierung der Karibikinsel, die seit 1898 unter USâ€‘Hoheit steht.



Zuvor konnte Bad Bunny bereits den Preis fÃ¼r das beste MÃºsica Urbana Album sowie den Preis fÃ¼r die beste Darbietung globaler Musik fÃ¼r seinen Song "EoO" gewinnen. Er war in insgesamt sechs Kategorien nominiert gewesen.