US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die SchlieÃŸung der angesehensten Kultureinrichtung in Washington fÃ¼r eine Dauer von zwei Jahren fÃ¼r Renovierungsarbeiten bekannt gegeben. Dies sei "der schnellste Weg, um das Trump Kennedy Center auf das hÃ¶chste Niveau an Erfolg, SchÃ¶nheit und Pracht zu bringen", erklÃ¤rte Trump am Sonntag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social. Das von Trump angefÃ¼hrte Direktorium hatte das Kennedy Center im vergangenen Dezember in "Trump Kennedy Center" umbenannt.
Das Zentrum soll ab dem 4. Juli - dem 250. Jahrestag der Ratifizierung der US-UnabhÃ¤ngigkeitserklÃ¤rung - renoviert werden, wie Trump auf Truth Social erklÃ¤rte. Die Entscheidung mÃ¼sse noch vom Direktorium abgesegnet werden. Die Mitglieder des Gremiums wurden von Trump ausgewÃ¤hlt.
Die verschiedenen Veranstaltungen der Einrichtung â€“ Konzerte, Opern, Musicals, BallettauffÃ¼hrungen und interaktive Kunst â€“ wÃ¼rden die Bau- und Renovierungsarbeiten behindern und verlangsamen, erklÃ¤rte der US-PrÃ¤sident. Daher sei eine vorÃ¼bergehende vollstÃ¤ndige SchlieÃŸung notwendig. "Amerika wird Ã¼ber viele Generationen hinweg sehr stolz auf sein neues und schÃ¶nes Wahrzeichen sein", erklÃ¤rte Trump.
Was genau der "komplette Umbau" des Kulturzentrums umfassen werde, war zunÃ¤chst unklar. Trump betont jedoch seit langem, dass das Bauwerk marode sei und einer Ãœberholung bedÃ¼rfe.
Der Maga-Politiker (Make America great again, Macht Amerika wieder groÃŸartig) hatte das Kennedy Center nach seinem Amtsantritt im Januar als "woke" angeprangert. Er setzte einen Gefolgsmann als PrÃ¤sidenten ein, besetzte das Direktorium neu und lieÃŸ sich selbst zum Vorsitzenden wÃ¤hlen. Angeblich "linke" Programminhalte wurden in der Folge gestrichen und durch "patriotische" ersetzt. Trump nahm zudem bauliche VerÃ¤nderungen vor.
Das 1971 erÃ¶ffnete Kulturzentrum war nach dem 1963 ermordeten Demokraten John F. Kennedy ernannt worden, der mit seiner Frau zu Lebzeiten Geld fÃ¼r den Bau gesammelt hatte. Es galt bis vor Kurzem als Ã¼ber den Parteien stehende Einrichtung mit rund zwei Millionen Besuchern jÃ¤hrlich.
Renovierungsarbeiten: Kulturzentrum in Washington wird fÃ¼r zwei Jahre geschlossen
2. Februar 2026, 02:19 Uhr
