Lifestyle

Erste Preise bei den Grammys verliehen - Lady Gaga und Kendrick Lamar siegen

  • AFP - 2. Februar 2026, 02:51 Uhr
Bild vergrößern: Erste Preise bei den Grammys verliehen - Lady Gaga und Kendrick Lamar siegen
Kendrick Lamar nimmt Preis fÃ¼r bestes Rap-Album entgegen
Bild: AFP

Noch vor Beginn der offiziellen Zeremonie sind am Sonntag in Los Angeles die Gewinner der ersten Grammys verkÃ¼ndet worden. Unter anderem gewann der US-Rapper Kendrick Lamar mit seinem Album 'GNX' den Preis fÃ¼r das beste Rap-Album.

Noch vor Beginn der offiziellen Zeremonie sind am Sonntag in Los Angeles die Gewinner der ersten Grammys verkÃ¼ndet worden. Der wichtigste Musikpreis der Welt ging dabei unter anderem in der Kategorie Beste Dance-Pop-Aufnahme an Lady Gaga fÃ¼r ihren Elektropop-Hit "Abracadabra". US-Rapper Kendrick Lamar gewann mit seinem Album "GNX" den Preis fÃ¼r das beste Rap-Album.

Hoffnungen, ihren TrophÃ¤enschrank weiter auszubauen und vor allem den begehrten Preis fÃ¼r das Album des Jahres nach Hause zu tragen, machen sich neben Lady Gaga unter anderem auch Lamar und Latino-Rapstar Bad Bunny.Â Lamar ist in insgesamt neun Kategorien nominiert, Lady Gaga in sieben und Bad Bunny in sechs.

Auch Bad Bunny konnte vor dem Beginn der Zeremonie einen ersten Erfolg verzeichnen: FÃ¼r seinen Song "EoO" erhielt er den Preis fÃ¼r die beste Darbietung globaler Musik. Es war der vierte Grammy seiner Karriere.

Die offizielle Grammy-Gala mit der Verleihung der Preise in den wichtigsten Kategorien startete um 17.00 Uhr Ortszeit (Montag 02.00 Uhr MEZ) in der US-WestkÃ¼stenmetropole. Moderiert wird die Veranstaltung erneut von Comedian Trevor Noah, geplant sind Auftritte von Lady Gaga, Justin Bieber und Sabrina Carpenter.

Mehrere Prominente, darunter die kanadische Musikerin Joni Mitchell, trugen bei der Veranstaltung in Los Angeles Anstecker mit den Worten "ICE OUT", um ihre Kritik an dem umstrittenen Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE in mehreren StÃ¤dten in den USA kundzutun.

EinsatzkrÃ¤fte der Einwanderungspolizei ICE und GrenzschutzbehÃ¶rde CBP fÃ¼hren seit Wochen in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota massive Razzien aus, bei denen sie teilweise mit brutaler Gewalt vorgehen. Bei Protesten gegen die EinsÃ¤tze wurden in der Metropole zwei US-BÃ¼rger getÃ¶tet: Der 37-JÃ¤hrige Krankenpfleger Alex Pretti wurde vor einer Woche am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis erschossen. am 7. Januar war die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen worden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Renovierungsarbeiten: Kulturzentrum in Washington wird fÃ¼r zwei Jahre geschlossen
    Renovierungsarbeiten: Kulturzentrum in Washington wird fÃ¼r zwei Jahre geschlossen

    US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die SchlieÃŸung der angesehensten Kultureinrichtung in Washington fÃ¼r eine Dauer von zwei Jahren fÃ¼r Renovierungsarbeiten bekannt gegeben. Dies

    Mehr
    Hilfsorganisationen fordern mehr Geld fÃ¼r globale Gesundheit
    Hilfsorganisationen fordern mehr Geld fÃ¼r globale Gesundheit

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Christliche Hilfsorganisationen fordern von der Bundesregierung ein Jahr nach dem USAID-Kahlschlag mehr Geld fÃ¼r die globale Gesundheit. Die

    Mehr
    Erste Preise bei den Grammys verliehen - Lady Gaga siegt bei Dance-Pop
    Erste Preise bei den Grammys verliehen - Lady Gaga siegt bei Dance-Pop

    Noch vor Beginn der offiziellen Zeremonie sind am Sonntag in Los Angeles die Gewinner der ersten Grammys verkÃ¼ndet worden. Der wichtigste Musikpreis der Welt ging dabei unter

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    PrÃ¤sidentschafts- und Parlamentswahlen in Costa Rica beendet
    PrÃ¤sidentschafts- und Parlamentswahlen in Costa Rica beendet
    Verbindungen zu Epstein: Britischer Ex-Botschafter Mandelson verlÃ¤sst Labour-Partei
    Verbindungen zu Epstein: Britischer Ex-Botschafter Mandelson verlÃ¤sst Labour-Partei
    RÃ¼ckkehrprogramm zieht mehr Asylsuchende an
    RÃ¼ckkehrprogramm zieht mehr Asylsuchende an
    Energetische Sanierungsquote fÃ¤llt auf neuen Tiefpunkt
    Energetische Sanierungsquote fÃ¤llt auf neuen Tiefpunkt
    RÃ¶wekamp offen fÃ¼r europÃ¤ischen Atomschutzschirm
    RÃ¶wekamp offen fÃ¼r europÃ¤ischen Atomschutzschirm
    Erstmals seit knapp drei Jahren landet wieder Linienflug in Khartum
    Erstmals seit knapp drei Jahren landet wieder Linienflug in Khartum

    Top Meldungen

    SÃ¶der: Mehrarbeit
    SÃ¶der: Mehrarbeit "wirklich nicht zu viel verlangt"

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der bayerische MinisterprÃ¤sident und CSU-Chef Markus SÃ¶der fordert, dass die Arbeitnehmer in Deutschland insgesamt mehr arbeiten sollen. In

    Mehr
    PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent
    PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar haben nur 52,1 Prozent aller FernzÃ¼ge der Deutschen Bahn (DB) ihr Ziel pÃ¼nktlich erreicht. Das geht aus internen Daten hervor, Ã¼ber

    Mehr
    CDA kritisiert Forderungen des Wirtschaftsrats scharf
    CDA kritisiert Forderungen des Wirtschaftsrats scharf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) hat VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrats fÃ¼r durchgreifende EinschrÃ¤nkungen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts