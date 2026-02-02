Erste Preise bei den Grammys verliehen - Lady Gaga und Kendrick Lamar siegen

Kendrick Lamar nimmt Preis fÃ¼r bestes Rap-Album entgegen

Noch vor Beginn der offiziellen Zeremonie sind am Sonntag in Los Angeles die Gewinner der ersten Grammys verkÃ¼ndet worden. Unter anderem gewann der US-Rapper Kendrick Lamar mit seinem Album 'GNX' den Preis fÃ¼r das beste Rap-Album.

Noch vor Beginn der offiziellen Zeremonie sind am Sonntag in Los Angeles die Gewinner der ersten Grammys verkÃ¼ndet worden. Der wichtigste Musikpreis der Welt ging dabei unter anderem in der Kategorie Beste Dance-Pop-Aufnahme an Lady Gaga fÃ¼r ihren Elektropop-Hit "Abracadabra". US-Rapper Kendrick Lamar gewann mit seinem Album "GNX" den Preis fÃ¼r das beste Rap-Album.



Hoffnungen, ihren TrophÃ¤enschrank weiter auszubauen und vor allem den begehrten Preis fÃ¼r das Album des Jahres nach Hause zu tragen, machen sich neben Lady Gaga unter anderem auch Lamar und Latino-Rapstar Bad Bunny.Â Lamar ist in insgesamt neun Kategorien nominiert, Lady Gaga in sieben und Bad Bunny in sechs.



Auch Bad Bunny konnte vor dem Beginn der Zeremonie einen ersten Erfolg verzeichnen: FÃ¼r seinen Song "EoO" erhielt er den Preis fÃ¼r die beste Darbietung globaler Musik. Es war der vierte Grammy seiner Karriere.



Die offizielle Grammy-Gala mit der Verleihung der Preise in den wichtigsten Kategorien startete um 17.00 Uhr Ortszeit (Montag 02.00 Uhr MEZ) in der US-WestkÃ¼stenmetropole. Moderiert wird die Veranstaltung erneut von Comedian Trevor Noah, geplant sind Auftritte von Lady Gaga, Justin Bieber und Sabrina Carpenter.



Mehrere Prominente, darunter die kanadische Musikerin Joni Mitchell, trugen bei der Veranstaltung in Los Angeles Anstecker mit den Worten "ICE OUT", um ihre Kritik an dem umstrittenen Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE in mehreren StÃ¤dten in den USA kundzutun.



EinsatzkrÃ¤fte der Einwanderungspolizei ICE und GrenzschutzbehÃ¶rde CBP fÃ¼hren seit Wochen in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota massive Razzien aus, bei denen sie teilweise mit brutaler Gewalt vorgehen. Bei Protesten gegen die EinsÃ¤tze wurden in der Metropole zwei US-BÃ¼rger getÃ¶tet: Der 37-JÃ¤hrige Krankenpfleger Alex Pretti wurde vor einer Woche am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis erschossen. am 7. Januar war die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen worden.