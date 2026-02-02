DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der NRW-Landesbeauftragte des Deutschen Roten Kreuzes fÃ¼r den BevÃ¶lkerungsschutz, Uwe Krischer, warnt davor, dass weite Teile der BevÃ¶lkerung trotz der ernsten Sicherheitslage nicht auf Krieg und andere groÃŸe Krisen vorbereitet seien. Er rÃ¤t dazu, neben den Erwachsenen auch Kinder und Jugendliche auf den Ernstfall vorzubereiten.
"In Erste-Hilfe-Kursen fÃ¼r den FÃ¼hrerschein und im schulischen Wiederbelebungsunterricht sollte ergÃ¤nzend auch Selbstschutz gelehrt werden, also Eigenvorsorge mit VorrÃ¤ten, NotfallgepÃ¤ck oder auch die Versorgung von Schusswunden- und anderen Kriegsverletzungen", sagte Krischer der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Das Thema gehÃ¶re schon in die Kitas. "Kita-Kinder kÃ¶nnen spielerisch lernen, wie man einen Notruf absetzt und eine Wunde verbindet. Alle Kita- und Schulkinder in NRW mÃ¼ssten verpflichtend Selbstschutz lernen."
Die BevÃ¶lkerung wÃ¼rde sich in einer groÃŸen Krise vor allem sich selbst helfen mÃ¼ssen. "Viele haben das noch nicht verinnerlicht. Sie meinen, wenn es ihnen schlecht geht, rufen sie die 112, und dann kommt jemand. Aber im Verteidigungsfall kommt womÃ¶glich niemand", sagte Krischer der WAZ.
Rotes Kreuz fordert Selbstschutzunterricht fÃ¼r Kinder
- dts - 2. Februar 2026, 05:00 Uhr
