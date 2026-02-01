CDU streitet Ã¼ber Altersbegrenzung bei Energydrinks

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Union zeichnet sich eine Kontroverse um eine Verkaufsbegrenzung fÃ¼r koffeinhaltige Limonaden ab. WÃ¤hrend die Bundestagsfraktion von CDU und CSU einen entsprechenden VorstoÃŸ des schleswig-holsteinischen CDU-Landesverbandes ablehnt, sprechen sich die niedersÃ¤chsischen Christdemokraten fÃ¼r eine Altersgrenze von 16 Jahren fÃ¼r den Verkauf von stark zucker- und koffeinhaltigen Limonaden aus.
Johannes Steiniger (CDU), ernÃ¤hrungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sagte der "Welt am Sonntag", dass eine Altersgrenze fÃ¼r den Verkauf von Energydrinks nicht weiterfÃ¼hre. Eine Untersuchung des Bundesinstituts fÃ¼r Risikobewertung habe gezeigt, dass ein dauerhaft hoher Energydrink-Konsum bei den untersuchten Jugendlichen keinen Einfluss auf die Herzgesundheit gehabt habe, so Steiniger. "Eine Altersgrenze ist daher aus guten GrÃ¼nden nicht im Koalitionsvertrag enthalten."
Dagegen kÃ¼ndigte der Vorsitzende des CDU-Landesverbandes Niedersachsen, Sebastian Lechner, an, dass er sich beim Bundesparteitag der CDU Ende Februar in Stuttgart fÃ¼r eine Altersbegrenzung fÃ¼r den Verkauf von Energydrinks einsetzen werde. Lechner: "Der Schutz von Kindern und Jugendlichen muss fÃ¼r uns Vorrang haben. Energydrinks enthalten hohe Mengen an Zucker und Koffein, die nachweislich gesundheitliche Risiken bergen - von SchlafstÃ¶rungen und NervositÃ¤t bis hin zu langfristigen Folgen wie Ãœbergewicht und Stoffwechselerkrankungen. Vor diesem Hintergrund ist es richtig, den Verkauf stark koffein- und zuckerhaltiger Energydrinks an Unter-16-JÃ¤hrige zu begrenzen und damit ein klares prÃ¤ventives Signal zu setzen."
Gegen eine Altersbegrenzung sprachen sich dagegen die CDU-Landesvorsitzenden von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz aus. Anlass fÃ¼r die Debatte ist ein Antrag der schleswig-holsteinischen Christdemokraten, die dem CDU-Parteitag einen Antrag auf die EinfÃ¼hrung einer AltersbeschrÃ¤nkung fÃ¼r Energydrinks vorlegen wollen.
Lifestyle
CDU streitet Ã¼ber Altersbegrenzung bei Energydrinks
- dts - 1. Februar 2026, 15:06 Uhr
