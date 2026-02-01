CDU in Mecklenburg-Vorpommern schlieÃŸt Zusammenarbeit mit AfD aus

CDU-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Spitzenkandidat fÃ¼r Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, lehnt jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ab. "Das schlieÃŸe ich aus", sagte der CDU-Landeschef dem Nachrichtenmagazin Politico auf die Frage, ob er Koalitions- oder Tolerierungsmodelle nach der Landtagswahl in ErwÃ¤gung ziehe.



Zur BegrÃ¼ndung erklÃ¤rte Peters, die AfD sei kein verlÃ¤sslicher politischer Partner. "Die AfD ist eine Chaos-Truppe", sagte er. Die Partei werde von radikalen KrÃ¤ften dominiert, agiere "inhaltlich vÃ¶llig willkÃ¼rlich und populistisch" und kÃ¶nne deshalb "kein Partner fÃ¼r die CDU sein".



Zugleich schloss Peters eine Regierungsbeteiligung oder Tolerierung mit SPD/Linkspartei nicht grundsÃ¤tzlich aus. Entscheidend sei ein Politikwechsel im Land. "Das hat nichts mit Personen zu tun. Das hat damit zu tun, ob eine SPD sich bereit erklÃ¤rt fÃ¼r einen Politikwechsel", sagte Peters. Die CDU werde sich mit den bestehenden MehrheitsverhÃ¤ltnissen auseinandersetzen. Einer aktuellen Umfrage zufolge liegt die AfD in Mecklenburg-Vorpommern bei 35 Prozent. Die SPD kommt auf 25 Prozent, die CDU auf 13 Prozent und die Linke auf zwÃ¶lf Prozent.



Peters mahnte mit Blick auf die Zahlen zur ZurÃ¼ckhaltung. Umfragen seien Momentaufnahmen, sagte er. Der Wahlkampf dauere noch Monate, entscheidend seien Inhalte und die Frage eines Politikwechsels.



Inhaltlich fordert Peters einen Kurswechsel insbesondere in der Wirtschafts-, Bildungs- und Gesundheitspolitik. Die aktuelle Landesregierung schaue "ausschlieÃŸlich nach Berlin", feiere Erfolge, "die es gar nicht gibt", und halte an Ã¼berbordender BÃ¼rokratie fest. "Wir haben eine Linksregierung, die macht eben auch linke Politik", so Peters.

