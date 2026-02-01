Linke warnt vor Streichung von Zahnarztleistungen

Blick vom Zahnarzt-Patientenstuhl (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chefin Ines Schwerdtner hat PlÃ¤ne des CDU-Wirtschaftsrates zur Abschaffung von Zahnarztleistungen als "Frontalangriff auf 90 Prozent der Menschen in diesem Land" bezeichnet.



Der VorstoÃŸ sei ein Beleg fÃ¼r die "schÃ¶ne neue Welt der Wirtschafts-Union", sagte Schwerdtner dem "Spiegel". "Putzt unsere HÃ¤user, passt auf unsere Kinder auf, sorgt fÃ¼r Sicherheit auf den StraÃŸen - aber eure ZÃ¤hne zahlt ihr bitte selbst." Menschen, die jeden Tag schuften, mÃ¼ssten sich nach Vorstellung der Union bald entscheiden, sagt Schwerdtner: "FÃ¼llung beim Zahnarzt oder Mittagessen fÃ¼r die Kinder?"



"Gerade arme Menschen sind hÃ¤ufiger krank, haben grÃ¶ÃŸere gesundheitliche Probleme und sterben deutlich frÃ¼her", so Schwerdtner. Eine ernsthafte Reform mÃ¼sse hier angesetzt werden. "Die Union sollte den Sozialstaat endlich nicht mehr als Problem, sondern als StabilitÃ¤tsanker unserer Gesellschaft begreifen."



Schwerdtners Kritik zielt auf ReformplÃ¤ne des CDU-Wirtschaftsrates. Zahnarztbehandlungen lieÃŸen sich gut privat absichern und sollten nicht lÃ¤nger den Beitragszahlern zur Last fallen, heiÃŸt es in einem Papier des Verbandes. Zudem schlÃ¤gt der CDU-Wirtschaftsrat auch KÃ¼rzungen beim Arbeitslosengeld vor.

