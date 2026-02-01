Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chefin Ines Schwerdtner hat PlÃ¤ne des CDU-Wirtschaftsrates zur Abschaffung von Zahnarztleistungen als "Frontalangriff auf 90 Prozent der Menschen in diesem Land" bezeichnet.
Der VorstoÃŸ sei ein Beleg fÃ¼r die "schÃ¶ne neue Welt der Wirtschafts-Union", sagte Schwerdtner dem "Spiegel". "Putzt unsere HÃ¤user, passt auf unsere Kinder auf, sorgt fÃ¼r Sicherheit auf den StraÃŸen - aber eure ZÃ¤hne zahlt ihr bitte selbst." Menschen, die jeden Tag schuften, mÃ¼ssten sich nach Vorstellung der Union bald entscheiden, sagt Schwerdtner: "FÃ¼llung beim Zahnarzt oder Mittagessen fÃ¼r die Kinder?"
"Gerade arme Menschen sind hÃ¤ufiger krank, haben grÃ¶ÃŸere gesundheitliche Probleme und sterben deutlich frÃ¼her", so Schwerdtner. Eine ernsthafte Reform mÃ¼sse hier angesetzt werden. "Die Union sollte den Sozialstaat endlich nicht mehr als Problem, sondern als StabilitÃ¤tsanker unserer Gesellschaft begreifen."
Schwerdtners Kritik zielt auf ReformplÃ¤ne des CDU-Wirtschaftsrates. Zahnarztbehandlungen lieÃŸen sich gut privat absichern und sollten nicht lÃ¤nger den Beitragszahlern zur Last fallen, heiÃŸt es in einem Papier des Verbandes. Zudem schlÃ¤gt der CDU-Wirtschaftsrat auch KÃ¼rzungen beim Arbeitslosengeld vor.
Lifestyle
Linke warnt vor Streichung von Zahnarztleistungen
- dts - 1. Februar 2026, 14:03 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chefin Ines Schwerdtner hat PlÃ¤ne des CDU-Wirtschaftsrates zur Abschaffung von Zahnarztleistungen als "Frontalangriff auf 90 Prozent der Menschen in diesem Land" bezeichnet.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Union zeichnet sich eine Kontroverse um eine Verkaufsbegrenzung fÃ¼r koffeinhaltige Limonaden ab. WÃ¤hrend die Bundestagsfraktion von CDUMehr
Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Spitzenkandidat fÃ¼r Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, lehnt jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ab. "DasMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - In der von Infratest gemessenen WÃ¤hlergunst fÃ¼r Nordrhein-Westfalen haben die Regierungsparteien CDU und GrÃ¼ne zuletzt VerlusteMehr
Top Meldungen
Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) verlangt, dass Bund und LÃ¤nder angesichts der hohen Arbeitslosenzahl von mehr als dreiMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU erhÃ¶ht den Druck auf die Bundesregierung und fordert eine "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer". Der Unternehmerverband mit mehrMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), hat vorgeschlagen, GrÃ¼nder und Unternehmer im Ausland mit einem Steueranreiz nachMehr