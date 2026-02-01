Lifestyle

Linke warnt vor Streichung von Zahnarztleistungen

  • dts - 1. Februar 2026, 14:03 Uhr
Bild vergrößern: Linke warnt vor Streichung von Zahnarztleistungen
Blick vom Zahnarzt-Patientenstuhl (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chefin Ines Schwerdtner hat PlÃ¤ne des CDU-Wirtschaftsrates zur Abschaffung von Zahnarztleistungen als "Frontalangriff auf 90 Prozent der Menschen in diesem Land" bezeichnet.

Der VorstoÃŸ sei ein Beleg fÃ¼r die "schÃ¶ne neue Welt der Wirtschafts-Union", sagte Schwerdtner dem "Spiegel". "Putzt unsere HÃ¤user, passt auf unsere Kinder auf, sorgt fÃ¼r Sicherheit auf den StraÃŸen - aber eure ZÃ¤hne zahlt ihr bitte selbst." Menschen, die jeden Tag schuften, mÃ¼ssten sich nach Vorstellung der Union bald entscheiden, sagt Schwerdtner: "FÃ¼llung beim Zahnarzt oder Mittagessen fÃ¼r die Kinder?"

"Gerade arme Menschen sind hÃ¤ufiger krank, haben grÃ¶ÃŸere gesundheitliche Probleme und sterben deutlich frÃ¼her", so Schwerdtner. Eine ernsthafte Reform mÃ¼sse hier angesetzt werden. "Die Union sollte den Sozialstaat endlich nicht mehr als Problem, sondern als StabilitÃ¤tsanker unserer Gesellschaft begreifen."

Schwerdtners Kritik zielt auf ReformplÃ¤ne des CDU-Wirtschaftsrates. Zahnarztbehandlungen lieÃŸen sich gut privat absichern und sollten nicht lÃ¤nger den Beitragszahlern zur Last fallen, heiÃŸt es in einem Papier des Verbandes. Zudem schlÃ¤gt der CDU-Wirtschaftsrat auch KÃ¼rzungen beim Arbeitslosengeld vor.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    CDU streitet Ã¼ber Altersbegrenzung bei Energydrinks
    CDU streitet Ã¼ber Altersbegrenzung bei Energydrinks

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Union zeichnet sich eine Kontroverse um eine Verkaufsbegrenzung fÃ¼r koffeinhaltige Limonaden ab. WÃ¤hrend die Bundestagsfraktion von CDU

    Mehr
    CDU in Mecklenburg-Vorpommern schlieÃŸt Zusammenarbeit mit AfD aus
    CDU in Mecklenburg-Vorpommern schlieÃŸt Zusammenarbeit mit AfD aus

    Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Spitzenkandidat fÃ¼r Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, lehnt jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ab. "Das

    Mehr
    Infratest: Schwarz-GrÃ¼n in NRW mit Verlusten - SPD erholt sich
    Infratest: Schwarz-GrÃ¼n in NRW mit Verlusten - SPD erholt sich

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - In der von Infratest gemessenen WÃ¤hlergunst fÃ¼r Nordrhein-Westfalen haben die Regierungsparteien CDU und GrÃ¼ne zuletzt Verluste

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    2. Bundesliga: Dresden und Bielefeld trennen sich 1:1
    2. Bundesliga: Dresden und Bielefeld trennen sich 1:1
    PrÃ¤sidentschafts- und Parlamentswahlen in Costa Rica begonnen
    PrÃ¤sidentschafts- und Parlamentswahlen in Costa Rica begonnen
    US-Bundesstaat Minnesota scheitert vorerst im Streit um Abschiebe-Razzien vor Gericht
    US-Bundesstaat Minnesota scheitert vorerst im Streit um Abschiebe-Razzien vor Gericht
    SchneestÃ¼rme und EiseskÃ¤lte haben weite Teile der USA im Griff
    SchneestÃ¼rme und EiseskÃ¤lte haben weite Teile der USA im Griff
    Diplomatische AnnÃ¤herung: Neue GeschÃ¤ftstrÃ¤gerin der USA in Venezuela angekommen
    Diplomatische AnnÃ¤herung: Neue GeschÃ¤ftstrÃ¤gerin der USA in Venezuela angekommen
    Neue Epstein-Akten bringen britischen Ex-Prinzen Andrew zunehmend in BedrÃ¤ngnis
    Neue Epstein-Akten bringen britischen Ex-Prinzen Andrew zunehmend in BedrÃ¤ngnis

    Top Meldungen

    Voigt dringt auf schnelle Reformen zur StÃ¤rkung des Arbeitsmarkts
    Voigt dringt auf schnelle Reformen zur StÃ¤rkung des Arbeitsmarkts

    Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) verlangt, dass Bund und LÃ¤nder angesichts der hohen Arbeitslosenzahl von mehr als drei

    Mehr
    CDU-Wirtschaftsrat verlangt
    CDU-Wirtschaftsrat verlangt "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU erhÃ¶ht den Druck auf die Bundesregierung und fordert eine "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer". Der Unternehmerverband mit mehr

    Mehr
    Spahn will Investoren mit Steueranreiz nach Deutschland holen
    Spahn will Investoren mit Steueranreiz nach Deutschland holen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), hat vorgeschlagen, GrÃ¼nder und Unternehmer im Ausland mit einem Steueranreiz nach

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts