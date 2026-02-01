Lifestyle

Infratest: Schwarz-GrÃ¼n in NRW mit Verlusten - SPD erholt sich

  • dts - 1. Februar 2026, 13:45 Uhr
Bild vergrößern: Infratest: Schwarz-GrÃ¼n in NRW mit Verlusten - SPD erholt sich
Mona Neubaur und Hendrik WÃ¼st (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - In der von Infratest gemessenen WÃ¤hlergunst fÃ¼r Nordrhein-Westfalen haben die Regierungsparteien CDU und GrÃ¼ne zuletzt Verluste verzeichnet. In der im Auftrag des WDR-Magazins "Westpol" erstellten Umfrage kommt die CDU von MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st auf 35 Prozent (-4 im Vergleich zu Juni 2025), die GrÃ¼nen auf 13 Prozent (-2).

Nach ihrem Rekordtief im NRW-Trend vom Juni 2025 kann sich die SPD derweil deutlich erholen. Sie legt um vier Prozentpunkte zu und erreicht damit erstmals seit Juni 2023 wieder die 20-Prozent-Marke. Auch die AfD verbessert sich leicht, Ã¼berholt die GrÃ¼nen und stellt mit 15 Prozent (+1) ihren bisherigen Bestwert aus dem Juni 2023 ein. Die Linke verzeichnet leichte Verluste (-1), wÃ¼rde mit sechs Prozent aber den Sprung in den Landtag schaffen. Dies wÃ¼rde der FDP mit vier Prozent trotz leichter Zugewinne (+1) nicht gelingen. Alle anderen Parteien kommen zusammen auf sieben Prozent.

Die Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung hÃ¤lt sich weiterhin die Waage. 48 Prozent der Befragten sind unverÃ¤ndert zufrieden, 49 Prozent sind unzufrieden (+4 seit Juni 2025). Die Arbeit von MinisterprÃ¤sident WÃ¼st wird etwas negativer bewertet als bei der letzten Abfrage im April 2024: 45 Prozent der Befragten sind zufrieden (-2), 38 Prozent (+2) unzufrieden.

Gut ein Jahr vor der Landtagswahl 2027 hat sich die SPD-Parteispitze auf Jochen Ott als Spitzenkandidaten geeinigt. Den meisten Menschen in NRW ist der SPD-Fraktionsvorsitzende bislang kein Begriff. Nur jeder vierte Wahlberechtigte (24 Prozent) traut sich zu seiner Person ein Urteil zu. FÃ¼r zwÃ¶lf Prozent ist Ott ein guter Kandidat fÃ¼r die Sozialdemokraten, ebenso viele melden Zweifel an. Bei den SPD-AnhÃ¤ngern Ã¼berwiegt das positive Urteil (26:5 Prozent) deutlich, allerdings weiÃŸ auch von ihnen eine Mehrheit mit dem Namen des SPD-Politikers bislang nur wenig anzufangen.

FÃ¼r den NRW-Trend hat Infratest vom 26. bis 29. Januar 2026 insgesamt 1.164 Wahlberechtigte telefonisch (683) und online (481) befragt.

