Der Februar startet mit einem groÃŸen TemperaturgefÃ¤lle in Deutschland. Am Montag liegt die Spanne zwischen minus acht Grad an der Oder und plus elf Grad entlang des Oberrheins, wie Nico Bauer von der Vorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Sonntag erklÃ¤rte. Zu der eisigen KÃ¤lte in OstseenÃ¤he komme noch ein bÃ¶iger Wind dazu, so dass sich es sich fast "wie in Sibirien im Winter anfÃ¼hlt".
Das TemperaturgefÃ¤lle bleibt Deutschland auch an den weiteren Tagen erhalten. Am Dienstag zieht von SÃ¼dwesten Niederschlag auf. Dort fÃ¤llt teils gefrierender Regen, weshalb dann erneut Glatteisgefahr besteht. Nach Norden hin gibt es im Tagesverlauf auch mehr und mehr Schnee.
Auch im weiteren Wochenverlauf ist laut DWD stellenweise mit GlÃ¤tte durch Schnee oder gefrierenden Regen zu rechnen. "Dem Winter geht also auch im Februar nicht so schnell die Puste aus", erklÃ¤rte Bauer.
Frost im Nordosten, mildes Wetter am Rhein: Februar startet mit TemperaturgefÃ¤lle
- AFP - 1. Februar 2026, 13:09 Uhr
