Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese widerspricht der Kritik von BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) an Ã¼berzogenen Erwartungen der BÃ¼rger an die Politik.
"Ein handlungsfÃ¤higer und funktionierender Staat ist kein Luxus, sondern Voraussetzung fÃ¼r wieder mehr Vertrauen in unsere Demokratie", sagte er der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Politik darf nicht so tun, als seien Erwartungen der Menschen das Problem, sondern muss liefern, wo sie liefern kann: bei bezahlbarem Wohnen, guten LÃ¶hnen, verlÃ¤sslicher Infrastruktur und sozialer Sicherheit. Ehrlichkeit heiÃŸt nicht, Erwartungen kleinzureden, sondern klar zu sagen, was wir tun und was wir erreichen wollen. Und es dann auch umzusetzen. Genau daraus entsteht Vertrauen."
Wiese fÃ¼gte hinzu: "Diese Koalition hat die Aufgabe zu zeigen, dass bei den groÃŸen auÃŸen- und innenpolitischen Herausforderungen, LÃ¶sungen aus der demokratischen Mitte heraus gefunden werden. DafÃ¼r krempeln wir jeden Tag die Ã„rmel hoch." Aber die Ungeduld und auch die Unsicherheit im Land seien groÃŸ. Die Erwartungen an die Politik seien deshalb zu Recht hoch.
KlÃ¶ckner hatte zuvor in der "Bild am Sonntag" beklagt: "Noch nie haben so viele BÃ¼rger erwartet, dass Politik nahezu alle Probleme lÃ¶st. Und noch nie war das Misstrauen in die Politik so groÃŸ."
SPD kontert KlÃ¶ckners Kritik an Ã¼berzogenen Erwartungen
- dts - 1. Februar 2026, 13:02 Uhr
