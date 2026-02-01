Wadephul will Partnerschaften in Indopazifik-Region stÃ¤rken

Johann Wadephul (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) will bei seiner anstehenden Reise in die Indopazifik-Region die Partnerschaften vor Ort stÃ¤rken.



Die Region sei "fÃ¼r Deutschland und Europa in vielerlei Hinsicht strategisch entscheidend", sagte Wadephul am Sonntag vor seiner Abreise. "Bis nach Berlin oder BrÃ¼ssel spÃ¼ren wir die wirtschaftliche Dynamik und Innovationskraft dieser Zukunftsregion - und ebenso die geoÃ¶konomischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen, mit denen viele LÃ¤nder dort umgehen mÃ¼ssen." Beides habe Einfluss auch auf uns.



"Mit allen fÃ¼nf LÃ¤ndern, die ich besuche, eint uns das Interesse an einer stabilen internationalen Ordnung und der Einsatz fÃ¼r Multilateralismus", fÃ¼gte der CDU-Minister hinzu. "Wir treten gemeinsam ein fÃ¼r klare Regeln im internationalen Miteinander, wenn dieses unter Druck gerÃ¤t - in Europa wie im Indopazifik." Denn was beispielsweise in der StraÃŸe von Taiwan oder im SÃ¼dchinesischen Meer geschehe, habe weltweite Auswirkungen.



"Der Indopazifik ist zugleich eine Region mit wichtigen Partnern, wenn wir uns bei der Beschaffung strategisch wichtiger Rohstoffe breiter aufstellen, AbhÃ¤ngigkeiten in weiteren kritischen Bereichen reduzieren und Lieferketten insgesamt diversifizieren wollen", so Wadephul. Der Ausbau von Wirtschaftsbeziehungen, die auf freiem Handel, Wettbewerb und Fairness bauen, sei im wechselseitigen Interesse. "FÃ¼r eine groÃŸe exportierende Volkswirtschaft wie die deutsche ist dies von herausragender Bedeutung - aber auch fÃ¼r aufstrebende Partner im ASEAN-Raum." Denn im Indopazifik entscheide sich ganz maÃŸgeblich, wie sicher die Freiheit der Seewege, globaler Lieferketten und damit die weltweite Wirtschaftsentwicklung bleibe.



Im Rahmen seiner Reise besucht Wadephul Singapur, Neuseeland, Tonga, Australien und Brunei.

