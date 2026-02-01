Im FundbÃ¼ro am MÃ¼nchner Hauptbahnhof ist ein ungewÃ¶hnlicher Fund abgegeben worden. Am Freitag landete dort ein herrenloses Huhn, das eine Reisende an einem Bahnhofsausgang entdeckt hatte, wie die Bundespolizeidirektion in der bayerischen Landeshauptstadt am Sonntag berichtete. Da auch gefiederte "Reisende" Anspruch auf Hilfe hÃ¤tten, sei das Huhn von Beamten zur Dienststelle gebracht und dort mit Haferflocken versorgt worden.
Das von Bundespolizisten auf den Namen Henrietta getaufte Federvieh erholte sich den Angaben zufolge Ã¼ber Nacht in einem ruhigen Raum von ihren mutmaÃŸlichen Reiseabenteuern. Am Samstagmorgen wurde das Huhn wohlauf an einen Vogelnotdienst Ã¼bergeben. Auf welchem Wege das Federvieh auf den Bahnhof gelangte, blieb unklar.
Huhn landet im FundbÃ¼ro am MÃ¼nchner Hauptbahnhof - Beamte versorgen "Henrietta"
- AFP - 1. Februar 2026, 10:58 Uhr
