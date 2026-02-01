Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Brandenburger Rapper Finch bereut einige seiner brutalsten Texte aus frÃ¼heren Tagen. "Das waren Zeilen aus meiner Battle-Rap-Zeit, die eindeutig zu doll waren", sagte er dem "Spiegel".
Nils Wehowsky, wie der 35-JÃ¤hrige bÃ¼rgerlich heiÃŸt, war einst unter dem KÃ¼nstlernamen Finch Asozial bekannt geworden - und wurde fÃ¼r seine teils frauenfeindlichen und gewaltverherrlichenden Texte unter anderem von der Frauenrechtsorganisation Terre de Femmes kritisiert. "Die Leute haben Videos hochgeladen, mich einen Sexisten und Hurensohn genannt. Und das alles nur, weil ich Kunst gemacht habe", erinnert er sich an die Zeit.
Mittlerweile kann Wehowsky dennoch nachvollziehen, dass Frauen, die diese Texte hÃ¶rten, das GefÃ¼hl hatten, von einem Sexisten angegriffen zu werden. "Damals habe ich einfach noch nicht so weit gedacht", sagte er. Mehrere Zeilen, darunter "Eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand" rappt Finch, der seinen Beinamen "Asozial" abgelegt hat, inzwischen nicht mehr.
Finch ist einer der bekanntesten Rapper aus dem Osten Deutschlands und enorm erfolgreich: Knapp 3,5 Millionen Menschen hÃ¶ren jeden Monat seine Songs bei Spotify, zuletzt gewann er die "1Live Krone" als "Bester Live Act". Vor wenigen Monaten ging er mit einem Video viral, das ihn dabei zeigte, wie er einen Fan von seinem Konzert warf - weil dieser laut Finch "Frauen angepackt" habe. Ihm gehe es in einem solchen Fall "nicht um Gratismut, sondern um die Botschaft: Wenn ich so was sehe, schreiten wir ein. Punkt. Bei meinen Konzerten dulde ich so ein Verhalten nicht." AuÃŸerdem, so Wehowsky: "Wer Frauen wirklich anfasst, hat in meiner Welt keine Daseinsberechtigung."
Lifestyle
Rapper Finch singt besonders frauenfeindliche Zeilen nicht mehr
- dts - 1. Februar 2026, 09:01 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Brandenburger Rapper Finch bereut einige seiner brutalsten Texte aus frÃ¼heren Tagen. "Das waren Zeilen aus meiner Battle-Rap-Zeit, die eindeutig zu doll waren", sagte er dem "Spiegel".
Weitere Meldungen
In Los Angeles werden am Sonntag (Montag 02.00 Uhr MEZ) die Grammy Awards verliehen, die renommiertesten Musikpreise der Welt. Hoffnungen, ihren TrophÃ¤enschrank weiter auszubauenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) hat sich dagegen ausgesprochen, dass bei den Plenarsitzungen des Bundestags ein HandyverbotMehr
In Italien sorgt eine frisch restaurierte Wandmalerei in einer Kirche fÃ¼r aufgeregte Diskussionen: Ein Engel in der Kapelle San Lorenzo in Lucina im Zentrum Roms sieht nachMehr
Top Meldungen
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Geringverdiener und sozial Schwache erhalten in Deutschland Ã¼ber das gesamte Leben hunderttausende Euro mehr soziale und Ã¶ffentliche LeistungenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die NRW-CDU will den Missbrauch von Sozialleistungen durch kriminelle Banden massiv einschrÃ¤nken. In einem Antrag fÃ¼r den Bundesparteitag inMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bringt wegen mÃ¶glicher Cyberrisiken einen Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte Elektroautohersteller ins Spiel. Der digitalpolitische SprecherMehr