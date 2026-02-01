Lifestyle

Grammy-Musikpreise werden in Los Angeles verliehen

  • AFP - 1. Februar 2026, 04:05 Uhr
Bild vergrößern: Grammy-Musikpreise werden in Los Angeles verliehen
Kendrick Lamar, Lady Gaga und Bad Bunny
Bild: AFP

In Los Angeles werden am Sonntag die Grammy Awards verliehen, die renommiertesten Musikpreise der Welt. Hoffnungen auf die Auszeichnung fÃ¼r das Album des Jahres machen sich Rapper Kendrick Lamar, Popstar Lady Gaga und Latino-Rapstar Bad Bunny.

In Los Angeles werden am Sonntag (Montag 02.00 Uhr MEZ) die Grammy Awards verliehen, die renommiertesten Musikpreise der Welt. Hoffnungen, ihren TrophÃ¤enschrank weiter auszubauen und den begehrten Preis fÃ¼r das Album des Jahres nach Hause zu tragen, machen sich unter anderen Rapper Kendrick Lamar, Popstar Lady Gaga und Latino-Rapstar Bad Bunny.Â 

Lamar ist in insgesamt neun Kategorien nominiert, Lady Gaga in sieben und Bad Bunny in sechs. Moderiert wird die Grammy-Verleihung erneut von Comedian Trevor Noah, angekÃ¼ndigt sind Auftritte von Lady Gaga, Justin Bieber und Sabrina Carpenter.

