In Los Angeles werden am Sonntag (Montag 02.00 Uhr MEZ) die Grammy Awards verliehen, die renommiertesten Musikpreise der Welt. Hoffnungen, ihren TrophÃ¤enschrank weiter auszubauen und den begehrten Preis fÃ¼r das Album des Jahres nach Hause zu tragen, machen sich unter anderen Rapper Kendrick Lamar, Popstar Lady Gaga und Latino-Rapstar Bad Bunny.Â
Lamar ist in insgesamt neun Kategorien nominiert, Lady Gaga in sieben und Bad Bunny in sechs. Moderiert wird die Grammy-Verleihung erneut von Comedian Trevor Noah, angekÃ¼ndigt sind Auftritte von Lady Gaga, Justin Bieber und Sabrina Carpenter.
Lifestyle
Grammy-Musikpreise werden in Los Angeles verliehen
1. Februar 2026, 04:05 Uhr
