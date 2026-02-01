Grammy-Musikpreise werden in Los Angeles verliehen

Kendrick Lamar, Lady Gaga und Bad Bunny

In Los Angeles werden am Sonntag (Montag 02.00 Uhr MEZ) die Grammy Awards verliehen, die renommiertesten Musikpreise der Welt. Hoffnungen, ihren TrophÃ¤enschrank weiter auszubauen und den begehrten Preis fÃ¼r das Album des Jahres nach Hause zu tragen, machen sich unter anderen Rapper Kendrick Lamar, Popstar Lady Gaga und Latino-Rapstar Bad Bunny.Â



Lamar ist in insgesamt neun Kategorien nominiert, Lady Gaga in sieben und Bad Bunny in sechs. Moderiert wird die Grammy-Verleihung erneut von Comedian Trevor Noah, angekÃ¼ndigt sind Auftritte von Lady Gaga, Justin Bieber und Sabrina Carpenter.