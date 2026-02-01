KlÃ¶ckner gegen Handy-Verbot und Kleiderordnung im Bundestag

Julia KlÃ¶ckner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) hat sich dagegen ausgesprochen, dass bei den Plenarsitzungen des Bundestags ein Handyverbot eingefÃ¼hrt wird.



"Ein Handyverbot wÃ¤re nicht angemessen, weil das Handy ein Arbeitsmittel im Bundestag ist", sagte KlÃ¶ckner der "Bild am Sonntag". "Dennoch lege ich auch Wert darauf, dass nicht eine komplette erste Reihe zugestellt ist, weil Laptops aufgeklappt sind."



Was Kritik an teils wenig formalen Outfits der Abgeordneten betrifft, verwies KlÃ¶ckner auf bestehende Richtlinien wie "zum Beispiel die Verordnung, dass keine Kopfbedeckungen erlaubt sind". Auf die Frage, ob es angemessen ist, wenn Abgeordnete im Jogginganzug erscheinen, sagte KlÃ¶ckner: "Ich verteile keine Haltungsnoten. Ich selbst wÃ¼rde nicht im Jogginganzug kommen."

