Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) hat sich dagegen ausgesprochen, dass bei den Plenarsitzungen des Bundestags ein Handyverbot eingefÃ¼hrt wird.
"Ein Handyverbot wÃ¤re nicht angemessen, weil das Handy ein Arbeitsmittel im Bundestag ist", sagte KlÃ¶ckner der "Bild am Sonntag". "Dennoch lege ich auch Wert darauf, dass nicht eine komplette erste Reihe zugestellt ist, weil Laptops aufgeklappt sind."
Was Kritik an teils wenig formalen Outfits der Abgeordneten betrifft, verwies KlÃ¶ckner auf bestehende Richtlinien wie "zum Beispiel die Verordnung, dass keine Kopfbedeckungen erlaubt sind". Auf die Frage, ob es angemessen ist, wenn Abgeordnete im Jogginganzug erscheinen, sagte KlÃ¶ckner: "Ich verteile keine Haltungsnoten. Ich selbst wÃ¼rde nicht im Jogginganzug kommen."
Lifestyle
KlÃ¶ckner gegen Handy-Verbot und Kleiderordnung im Bundestag
- dts - 1. Februar 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) hat sich dagegen ausgesprochen, dass bei den Plenarsitzungen des Bundestags ein Handyverbot eingefÃ¼hrt wird.
Weitere Meldungen
In Italien sorgt eine frisch restaurierte Wandmalerei in einer Kirche fÃ¼r aufgeregte Diskussionen: Ein Engel in der Kapelle San Lorenzo in Lucina im Zentrum Roms sieht nachMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union hat laut neuer Insa-Umfrage ihren RÃ¼ckstand auf die AfD in der WÃ¤hlergunst wettgemacht. Im aktuellen Sonntagstrend, den dasMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist zunÃ¤chst eine kurzzeitige Haushaltssperre in Kraft getreten, obwohl der US-Senat einen Kompromiss im Streit um schÃ¤rfereMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bringt wegen mÃ¶glicher Cyberrisiken einen Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte Elektroautohersteller ins Spiel. Der digitalpolitische SprecherMehr
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) reist am Samstag begleitet von einer groÃŸen Wirtschaftsdelegation nach Saudi-Arabien. Ziel des Besuchs sei es, dieMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) warnt bei vernetzten chinesischen Elektroautos vor Sicherheitsrisiken durch mÃ¶gliche externe Zugriffe.Mehr