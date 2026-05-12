LÃ¤nder pochen auf Digitalabgabe

Junge Frau mit Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Koalitionsausschuss von Union und SPD wird aus den LÃ¤ndern die Forderung nach einer Digitalabgabe fÃ¼r Internetkonzerne laut.



Dirk SchrÃ¶dter (CDU), Digitalisierungs- und Medienminister in Schleswig-Holstein, sagte der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe): "Die Digitalabgabe muss kommen - und sie muss schnell kommen." Die GrÃ¼nde lÃ¤gen auf der Hand. Die immer weiter zunehmende Marktdominanz internationaler GroÃŸplattformen stelle die lokalen und regionalen Medien vor existenzielle Herausforderungen.



Es dÃ¼rfe nicht sein, dass internationale Digitalkonzerne die InformationsrÃ¤ume dominierten und die regionale Medienlandschaft unter die RÃ¤der komme. Mit den Einnahmen aus der zukÃ¼nftigen Abgabe leiste man einen "wichtigen Beitrag", die lokale und regionale Medienlandschaft "nachhaltig zu stÃ¤rken und die journalistische Vielfalt in Deutschland dauerhaft zu sichern".



Die BevollmÃ¤chtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und fÃ¼r Europa und Medien, StaatssekretÃ¤rin Heike Raab (SPD) sagte der "Rheinischen Post": "Wir haben in Deutschland eine der weltweit vielfÃ¤ltigsten Medienlandschaften. Das mÃ¼ssen wir auch fÃ¼r die Zukunft sicherstellen und dafÃ¼r arbeiten wir jeden Tag. Daher unterstÃ¼tze ich die EinfÃ¼hrung einer Digitalabgabe fÃ¼r groÃŸe Online-Plattformen und Suchmaschinen ausdrÃ¼cklich."



Sie fÃ¼gte hinzu: "Die Einnahmen einer solchen Abgabe sollten insbesondere fÃ¼r lokale und regionale Medienangebote genutzt werden - denn diese stehen unter besonderem Druck. Wichtig ist zudem eine zwischen Bund und LÃ¤ndern abgestimmte, staatsferne und unbÃ¼rokratische Ausgestaltung."



Das Thema wird voraussichtlich im schwarz-roten Koalitionsausschuss diskutiert. Der Beauftragte der Bundesregierung fÃ¼r Kultur und Medien, Wolfram Weimer, setzt sich ebenfalls fÃ¼r einen baldigen Beschluss ein. Auf Initiative von Schleswig-Holstein hatte der Bundesrat bereits im Dezember einen EntschlieÃŸungsantrag mit Aufforderung an die Bundesregierung beschlossen, zeitnah einen Gesetzentwurf fÃ¼r eine Abgabe fÃ¼r groÃŸe Online-Plattformen vorzulegen.

