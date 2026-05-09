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Verdi plant auch nÃ¤chste Woche Streik bei der Telekom

  • dts - 9. Mai 2026, 19:07 Uhr
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Deutsche Telekom (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft Verdi setzt die Warnstreiks bei der Deutschen Telekom am Montag und Dienstag fort. Damit soll anlÃ¤sslich der dritten Verhandlungsrunde der Druck auf die Arbeitgeber erhÃ¶ht werden, teilte Verdi am Samstag mit.

Am Montag werden BeschÃ¤ftigte aus Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, ThÃ¼ringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen zum Streik aufgerufen. Am Dienstag soll in Niedersachsen, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-WÃ¼rttemberg gestreikt werden.

AnlÃ¤sslich der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam werden zudem am Montagvormittag rund 3.000 BeschÃ¤ftigte in Potsdam zu einer Kundgebung erwartet. Verdi-VerhandlungsfÃ¼hrer Frank Sauerland sprach am Samstag von einer "Hinhaltepolitik der Arbeitgeber als Zeichen mangelnder WertschÃ¤tzung". Die Mitarbeiter hÃ¤tten in den letzten zwei Jahren "Rekordergebnisse fÃ¼r den Konzern erarbeitet". Dennoch hÃ¤tten die Arbeitgeber in zwei Verhandlungsrunden kein Angebot eingebracht.

Veri fordert in der diesjÃ¤hrigen Tarifrunde von der Deutschen Telekom eine Entgeltsteigerung in HÃ¶he von 6,6 Prozent, bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwÃ¶lf Monaten. ZusÃ¤tzlich will Verdi die EinfÃ¼hrung eines "Mitgliederbonus" in HÃ¶he von 660 Euro im Jahr durchsetzen. Die AusbildungsvergÃ¼tungen sowie die Entgelte der dual Studierenden sollen um monatlich 120 Euro erhÃ¶ht werden.

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