Technologie

Wildberger fordert mehr "Gestaltungsfreiheit" bei KI

  • dts - 11. Mai 2026, 19:15 Uhr
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Roboter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat sich fÃ¼r weniger EinschrÃ¤nkungen bei der Entwicklung von KÃ¼nstlicher Intelligenz ausgesprochen und vor zu frÃ¼her Regulierung gewarnt.

"Wenn die MentalitÃ¤t ist, wir regulieren schon die Entwicklungsphase weg, dass es gar nicht zu einem Produkt kommt, dann sage ich: Das geht nicht", sagte Wildberger am Montag in der ntv-Sendung "Blome & Pfeffer". Deutschland und Europa brÃ¤uchten "viel mehr Gestaltungsfreiheit, um Ã¼berhaupt ein Produkt bauen zu kÃ¶nnen".

Bestehende Schutzmechanismen sollten aber nicht infrage gestellt werden, so der Minister. "Bevor ich ein Produkt auf den Markt bringe, muss ich sicherstellen, dass es geprÃ¼ft ist, dass es sicher ist. Das gilt auch fÃ¼r eine KI", sagte Wildberger. Auch Regelwerke wie der Digital Markets Act oder der Digital Services Act seien aus seiner Sicht unverzichtbar. "Das sind Werte, mÃ¼ssen wir haben."

Kritik Ã¼bte Wildberger allerdings an der bisherigen europÃ¤ischen Innovationspolitik. "Was wir gemacht haben in den letzten Jahren: Wir haben die MÃ¤rkte reguliert, bevor Ã¼berhaupt was entstanden ist", sagte er. Deshalb mÃ¼sse kÃ¼nftig "sehr genau unterschieden" werden zwischen notwendigem Schutz und Regulierung, die Innovationen verhindere.

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