Zollbeamte haben in Nordrhein-Westfalen mehr als 40 Tonnen mit MineralÃ¶l belasteten Reis vernichten lassen. Es handelte sich um eine ganze Lastwagenladung, die fÃ¼r einen Supermarkt in Wuppertal vorgesehen war, wie das Hauptzollamt DÃ¼sseldorf am Dienstag mitteilte. Der Basmatireis war Ende April kontrolliert worden, weil der Verdacht auf eine Belastung mit Schimmelsporen bestand.
Eine ÃœberprÃ¼fung der LebensmittelÃ¼berwachungsbehÃ¶rde ergab zwar keine Schimmelsporen, dafÃ¼r aber eine Belastung mit MineralÃ¶len. Diese kÃ¶nnen bei der Herstellung oder durch die Verpackung in den Reis gelangen. Dieser war dadurch fÃ¼r den Verzehr ungeeignet. Der Reis wurde verbrannt.
Brennpunkte
Zoll in DÃ¼sseldorf lÃ¤sst Ã¼ber 40 Tonnen mit MineralÃ¶l belasteten Reis vernichten
- AFP - 5. Mai 2026, 10:45 Uhr
Zollbeamte haben in Nordrhein-Westfalen mehr als 40 Tonnen mit MineralÃ¶l belasteten Reis vernichten lassen. Es handelte sich um eine ganze Lastwagenladung, die fÃ¼r einen Supermarkt in Wuppertal bestimmt war, wie das Hauptzollamt DÃ¼sseldorf mitteilte.
Zollbeamte haben in Nordrhein-Westfalen mehr als 40 Tonnen mit MineralÃ¶l belasteten Reis vernichten lassen. Es handelte sich um eine ganze Lastwagenladung, die fÃ¼r einen Supermarkt in Wuppertal vorgesehen war, wie das Hauptzollamt DÃ¼sseldorf am Dienstag mitteilte. Der Basmatireis war Ende April kontrolliert worden, weil der Verdacht auf eine Belastung mit Schimmelsporen bestand.
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