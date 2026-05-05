Brennpunkte

Zoll in DÃ¼sseldorf lÃ¤sst Ã¼ber 40 Tonnen mit MineralÃ¶l belasteten Reis vernichten

  • AFP - 5. Mai 2026, 10:45 Uhr
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Reis auf Markt in SÃ¼dkorea
Bild: AFP

Zollbeamte haben in Nordrhein-Westfalen mehr als 40 Tonnen mit MineralÃ¶l belasteten Reis vernichten lassen. Es handelte sich um eine ganze Lastwagenladung, die fÃ¼r einen Supermarkt in Wuppertal bestimmt war, wie das Hauptzollamt DÃ¼sseldorf mitteilte.

Zollbeamte haben in Nordrhein-Westfalen mehr als 40 Tonnen mit MineralÃ¶l belasteten Reis vernichten lassen. Es handelte sich um eine ganze Lastwagenladung, die fÃ¼r einen Supermarkt in Wuppertal vorgesehen war, wie das Hauptzollamt DÃ¼sseldorf am Dienstag mitteilte. Der Basmatireis war Ende April kontrolliert worden, weil der Verdacht auf eine Belastung mit Schimmelsporen bestand.

Eine ÃœberprÃ¼fung der LebensmittelÃ¼berwachungsbehÃ¶rde ergab zwar keine Schimmelsporen, dafÃ¼r aber eine Belastung mit MineralÃ¶len. Diese kÃ¶nnen bei der Herstellung oder durch die Verpackung in den Reis gelangen. Dieser war dadurch fÃ¼r den Verzehr ungeeignet. Der Reis wurde verbrannt.

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