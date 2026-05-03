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Antonelli gewinnt in Miami dritten Formel-1-Grand-Prix in Folge

  • dts - 3. Mai 2026, 23:04 Uhr
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Formel-1-Wagen von Mercedes (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Miami (dts Nachrichtenagentur) - Kimi Antonelli hat beim GroÃŸen Preis von Miami seinen dritten Formel-1-Sieg in Folge errungen. Der Mercedes-Pilot setzte sich in einem spannenden Rennen gegen Lando Norris von McLaren durch und baute seinen Vorsprung in der Fahrerwertung weiter aus. Max Verstappen, der sich am Start drehte und wÃ¤hrend einer Safety-Car-Phase an die Box ging, konnte trotz einer starken Aufholjagd nur den fÃ¼nften Platz erreichen.

Oscar Piastri sicherte sich fÃ¼r McLaren den dritten Podestplatz, gefolgt von George Russell im Mercedes. Charles Leclerc, der zwischenzeitlich auf Rang drei lag, fiel nach einem Dreher in der letzten Runde auf den sechsten Platz zurÃ¼ck. Lewis Hamilton im Ferrari belegte den siebten Platz, wÃ¤hrend Franco Colapinto im Alpine und die beiden Williams-Piloten Carlos Sainz und Alexander Albon die Top Ten komplettierten.

FÃ¼r Aufregung sorgte ein Unfall zwischen Liam Lawson und Pierre Gasly, bei dem Gasly unverletzt blieb, obwohl sich sein Fahrzeug Ã¼berschlug. Nico HÃ¼lkenberg musste seinen Audi wÃ¤hrend der Safety-Car-Phase abstellen. Max Verstappen droht nach dem Rennen noch eine Strafe, da er bei seinem Boxenstopp die weiÃŸe Linie Ã¼berfahren hatte. Auch gegen George Russell laufen Untersuchungen wegen Kollisionen mit Verstappen und Leclerc.

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