Miami (dts Nachrichtenagentur) - Kimi Antonelli hat beim GroÃŸen Preis von Miami seinen dritten Formel-1-Sieg in Folge errungen. Der Mercedes-Pilot setzte sich in einem spannenden Rennen gegen Lando Norris von McLaren durch und baute seinen Vorsprung in der Fahrerwertung weiter aus. Max Verstappen, der sich am Start drehte und wÃ¤hrend einer Safety-Car-Phase an die Box ging, konnte trotz einer starken Aufholjagd nur den fÃ¼nften Platz erreichen.
Oscar Piastri sicherte sich fÃ¼r McLaren den dritten Podestplatz, gefolgt von George Russell im Mercedes. Charles Leclerc, der zwischenzeitlich auf Rang drei lag, fiel nach einem Dreher in der letzten Runde auf den sechsten Platz zurÃ¼ck. Lewis Hamilton im Ferrari belegte den siebten Platz, wÃ¤hrend Franco Colapinto im Alpine und die beiden Williams-Piloten Carlos Sainz und Alexander Albon die Top Ten komplettierten.
FÃ¼r Aufregung sorgte ein Unfall zwischen Liam Lawson und Pierre Gasly, bei dem Gasly unverletzt blieb, obwohl sich sein Fahrzeug Ã¼berschlug. Nico HÃ¼lkenberg musste seinen Audi wÃ¤hrend der Safety-Car-Phase abstellen. Max Verstappen droht nach dem Rennen noch eine Strafe, da er bei seinem Boxenstopp die weiÃŸe Linie Ã¼berfahren hatte. Auch gegen George Russell laufen Untersuchungen wegen Kollisionen mit Verstappen und Leclerc.
Sport
Antonelli gewinnt in Miami dritten Formel-1-Grand-Prix in Folge
- dts - 3. Mai 2026, 23:04 Uhr
.
Miami (dts Nachrichtenagentur) - Kimi Antonelli hat beim GroÃŸen Preis von Miami seinen dritten Formel-1-Sieg in Folge errungen. Der Mercedes-Pilot setzte sich in einem spannenden Rennen gegen Lando Norris von McLaren durch und baute seinen Vorsprung in der Fahrerwertung weiter aus. Max Verstappen, der sich am Start drehte und wÃ¤hrend einer Safety-Car-Phase an die Box ging, konnte trotz einer starken Aufholjagd nur den fÃ¼nften Platz erreichen.
Weitere Meldungen
Freiburg (dts Nachrichtenagentur) - In der letzten Partie des 32. Bundesliga-Spieltags haben sich der SC Freiburg und der VfL Wolfsburg mit einem 1:1 unentschieden getrennt. DieMehr
MÃ¶nchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - Am 32. Spieltag in der FuÃŸball-Bundesliga hat Borussia MÃ¶nchengladbach mit einem knappen 1:0 gegen Borussia Dortmund gewonnen. FÃ¼rMehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FSV Mainz 05 hat am 32. Spieltag der FuÃŸball-Bundesliga einen wichtigen 2:1-AuswÃ¤rtssieg beim FC St. Pauli eingefahren. Bereits in derMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff, fordert von der EuropÃ¤ischen Union eine harte Gegenreaktion aufMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi telefoniert. Dabei habe er unterstrichen, dassMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert die EuropÃ¤ische Union zu einer hartenMehr