1. Bundesliga: Freiburg und Wolfsburg trennen sich unentschieden

Kamil Grabara (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Freiburg (dts Nachrichtenagentur) - In der letzten Partie des 32. Bundesliga-Spieltags haben sich der SC Freiburg und der VfL Wolfsburg mit einem 1:1 unentschieden getrennt.



Die GÃ¤ste aus Wolfsburg gingen in der 55. Minute durch Konstantinos Koulierakis in FÃ¼hrung. Nach einer Ecke von Eriksen kÃ¶pfte Koulierakis den Ball mit viel Anlauf ins rechte Eck. Freiburg gelang in der 75. Minute der Ausgleich durch Philipp Lienhart, der sich nach einem Einwurf im Kopfballduell durchsetzte und den Ball vom rechten Innenpfosten ins Tor befÃ¶rderte.



In der ersten Halbzeit waren die WÃ¶lfe das aktivere Team und hatten Pech, als Eriksen mit einem Schuss nur den Pfosten traf. Freiburg zeigte sich defensiv anfÃ¤llig und hatte Schwierigkeiten, gegen die kompakte Defensive der GÃ¤ste Chancen zu kreieren. Wolfsburg hingegen verpasste es, aus den sich bietenden Chancen Kapital zu schlagen.



Nach der Pause erhÃ¶hte Freiburg den Druck und kam zu einem gefÃ¤hrlichen Abschluss durch Manzambi, dessen Schlenzer jedoch am Tor vorbeiging. Wolfsburg verteidigte geschickt und setzte auf schnelle Konter. In der Schlussphase drÃ¤ngten beide Teams auf den Siegtreffer, doch es blieb beim leistungsgerechten Unentschieden.



Am Ende konnten beide Mannschaften - was den Spielverlauf angeht - mit dem Punkt zufrieden sein. Der SC Freiburg hÃ¤tte im Kampf um die europÃ¤ischen PlÃ¤tze allerdings dringend einen Sieg gebraucht, Wolfsburg ebenso fÃ¼r den Klassenerhalt. Die Breisgauer sind auf Platz 7, die WÃ¶lfe auf Relegationsrang 16 mit sechs Punkten Abstand auf den rettenden Platz 15.

