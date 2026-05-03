MÃ¶nchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - Am 32. Spieltag in der FuÃŸball-Bundesliga hat Borussia MÃ¶nchengladbach mit einem knappen 1:0 gegen Borussia Dortmund gewonnen. FÃ¼r Gladbach ist der Sieg gleichbedeutend mit dem sicheren Klassenerhalt, wÃ¤hrend Dortmund mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz hÃ¤tte dingfest machen kÃ¶nnen.
In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. Gladbach kam zu mehreren guten Gelegenheiten, darunter ein Kopfball von Engelhardt, der knapp das AuÃŸennetz traf. Dortmund hingegen tat sich schwer, offensiv Akzente zu setzen, und kam nur selten gefÃ¤hrlich vor das Tor der Gladbacher.
Nach der Pause Ã¤nderte sich das Bild kaum. Gladbach blieb die aktivere Mannschaft, doch die Chancenverwertung lieÃŸ zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Dortmunds TorhÃ¼ter Kobel verhinderte mehrfach die FÃ¼hrung der Gastgeber mit starken Paraden. Auf der anderen Seite vergab Dortmunds FÃ¡bio Silva eine der wenigen MÃ¶glichkeiten der GÃ¤ste, als er aus elf Metern Ã¼ber das Tor schoss.
In der Schlussphase drÃ¤ngte Gladbach weiter auf den Siegtreffer, der dann auch endlich kam - und hochverdient war: Haris Tabakovic prÃ¤sentierte sich frei vor Kobel, die vorherige Hereingabe durch Reitz hielt einer ausfÃ¼hrlichen Abseits-ÃœberprÃ¼fung durch den VAR stand.
Sport
1. Bundesliga: Gladbach gewinnt gegen Dortmund
- dts - 3. Mai 2026, 19:35 Uhr
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MÃ¶nchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - Am 32. Spieltag in der FuÃŸball-Bundesliga hat Borussia MÃ¶nchengladbach mit einem knappen 1:0 gegen Borussia Dortmund gewonnen. FÃ¼r Gladbach ist der Sieg gleichbedeutend mit dem sicheren Klassenerhalt, wÃ¤hrend Dortmund mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz hÃ¤tte dingfest machen kÃ¶nnen.
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