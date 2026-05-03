1. Bundesliga: Mainz siegt bei St. Pauli

Phillip Tietz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FSV Mainz 05 hat am 32. Spieltag der FuÃŸball-Bundesliga einen wichtigen 2:1-AuswÃ¤rtssieg beim FC St. Pauli eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Rheinhessen den Grundstein fÃ¼r den Erfolg.



In der 7. Minute brachte Phillip Tietz die GÃ¤ste in FÃ¼hrung, nachdem er ein Zuspiel von Becker an der Strafraumgrenze annahm und mit einem prÃ¤zisen Rechtsschuss ins rechte untere Eck vollendete. Kurz vor der Pause erhÃ¶hte Phillipp Mwene auf 2:0, als er nach einem weiten Abschlag von Batz und einer Vorlage von Widmer den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte nagelte.



In der zweiten Halbzeit versuchte St. Pauli, das Spiel zu drehen, doch die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin fand kaum Mittel gegen die gut organisierte Mainzer Defensive. Trotz einiger Wechsel und frischer KrÃ¤fte wie Martijn Kaars und Abdoulie Ceesay blieb der erhoffte Anschlusstreffer lange aus. Die Kiezkicker zeigten sich offensiv ideenlos und konnten den Mainzer TorhÃ¼ter Batz nicht ernsthaft in BedrÃ¤ngnis bringen. Erst in der 87. Minute konnte St. Paulis Abdoulie Ceesay den Ball regelrecht Ã¼ber die gegnerische Linie kullern lassen - der Mainzer TorhÃ¼ter kam noch ans Leder, konnte den Treffer aber nicht verhindern.



Am Ende blieb es dennoch beim verdienten 2:1-Erfolg fÃ¼r die GÃ¤ste aus Rheinland-Pfalz, die damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen TabellenplÃ¤tze sammeln. St. Pauli hingegen muss weiter um den Klassenerhalt bangen und steht nach der siebten sieglosen Partie in Folge auf Relegationsplatz 16 und damit unter Druck.

