Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, fordert von SPD-Co-Chefin und Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas mehr Einsatz fÃ¼r Arbeitnehmerrechte. Das erwarteten die Gewerkschaften von ihr, sagte Werneke dem "Handelsblatt" mit Blick auf den 1. Mai.
Er forderte dies "auch auf die Gefahr hin, dass der Termin auf dem nÃ¤chsten Arbeitgebertag der BDA wieder nicht sehr harmonisch verlÃ¤uft". Auf dem Arbeitgebertag 2025 war Bas ausgelacht worden und hatte anschlieÃŸend vor den Jusos gesagt, das habe ihr gezeigt, "gegen wen wir eigentlich gemeinsam kÃ¤mpfen mÃ¼ssen".
Der Verdi-Chef warnte Bundeskanzler Friedrich Merz vor einer weiteren Spaltung der Gesellschaft: Merz dÃ¼rfe "nicht den Bezug zu den hart arbeitenden Menschen verlieren, die mit ihrem groÃŸen Engagement das Land am Laufen halten". Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse und der vielen Krisen "darf in Deutschland die gesellschaftliche Spaltung nicht weiter vorangetrieben werden", sagte Werneke.
Wirtschaft
Verdi-Chef fordert von Bas Einsatz fÃ¼r Arbeitnehmerrechte
- dts - 30. April 2026, 06:53 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, fordert von SPD-Co-Chefin und Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas mehr Einsatz fÃ¼r Arbeitnehmerrechte. Das erwarteten die Gewerkschaften von ihr, sagte Werneke dem "Handelsblatt" mit Blick auf den 1. Mai.
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