Wirtschaft

Verdi-Chef fordert von Bas Einsatz fÃ¼r Arbeitnehmerrechte

  • dts - 30. April 2026, 06:53 Uhr
Bild vergrößern: Verdi-Chef fordert von Bas Einsatz fÃ¼r Arbeitnehmerrechte
BÃ¤rbel Bas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, fordert von SPD-Co-Chefin und Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas mehr Einsatz fÃ¼r Arbeitnehmerrechte. Das erwarteten die Gewerkschaften von ihr, sagte Werneke dem "Handelsblatt" mit Blick auf den 1. Mai.

Er forderte dies "auch auf die Gefahr hin, dass der Termin auf dem nÃ¤chsten Arbeitgebertag der BDA wieder nicht sehr harmonisch verlÃ¤uft". Auf dem Arbeitgebertag 2025 war Bas ausgelacht worden und hatte anschlieÃŸend vor den Jusos gesagt, das habe ihr gezeigt, "gegen wen wir eigentlich gemeinsam kÃ¤mpfen mÃ¼ssen".

Der Verdi-Chef warnte Bundeskanzler Friedrich Merz vor einer weiteren Spaltung der Gesellschaft: Merz dÃ¼rfe "nicht den Bezug zu den hart arbeitenden Menschen verlieren, die mit ihrem groÃŸen Engagement das Land am Laufen halten". Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse und der vielen Krisen "darf in Deutschland die gesellschaftliche Spaltung nicht weiter vorangetrieben werden", sagte Werneke.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Ulla Schmidt meldet sich wegen Gesundheitsreform zurÃ¼ck
    Ulla Schmidt meldet sich wegen Gesundheitsreform zurÃ¼ck

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) hÃ¤lt die vom Bundeskabinett beschlossenen Einsparungen bei den gesetzlichen Krankenkassen fÃ¼r

    Mehr
    Bundeskartellamt stellt viele VerstÃ¶ÃŸe gegen Tankstellenregel fest
    Bundeskartellamt stellt viele VerstÃ¶ÃŸe gegen Tankstellenregel fest

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskartellamt hat nach eigenen Angaben eine hohe Zahl von VerstÃ¶ÃŸen gegen die seit April geltende Regel festgestellt, dass Tankstellen

    Mehr
    VdK fordert Inflationsausgleich bei Sozialleistungen
    VdK fordert Inflationsausgleich bei Sozialleistungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, fordert angesichts steigender Preise mehr staatliche Hilfen fÃ¼r BedÃ¼rftige. "Die

    Mehr
    Quartalszahlen: US-Tech-Riesen verzeichnen starke Gewinnsteigerungen
    Quartalszahlen: US-Tech-Riesen verzeichnen starke Gewinnsteigerungen
    EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt
    EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt
    US-Notenbank Fed lÃ¤sst Leitzins unverÃ¤ndert
    US-Notenbank Fed lÃ¤sst Leitzins unverÃ¤ndert
    Neues Heizungsgesetz verzÃ¶gert sich: Regelung im aktuellen Gesetz soll ausgesetzt werden
    Neues Heizungsgesetz verzÃ¶gert sich: Regelung im aktuellen Gesetz soll ausgesetzt werden
    CDU-WirtschaftsflÃ¼gel lehnt geplante Zuckerabgabe ab
    CDU-WirtschaftsflÃ¼gel lehnt geplante Zuckerabgabe ab
    GrÃ¼nen-Chefin offen fÃ¼r Ausweitung der Maximalarbeitszeit
    GrÃ¼nen-Chefin offen fÃ¼r Ausweitung der Maximalarbeitszeit
    Organisatoren von Gaza-Hilfsflotte: Boote wurden von israelischer Armee
    Organisatoren von Gaza-Hilfsflotte: Boote wurden von israelischer Armee "umzingelt"
    Trump droht mit Truppenabzug aus Deutschland
    Trump droht mit Truppenabzug aus Deutschland
    NRW-Verkehrsminister will Preis fÃ¼r Deutschlandticket einfrieren
    NRW-Verkehrsminister will Preis fÃ¼r Deutschlandticket einfrieren
    Mehrere LÃ¤nder halten Angriffe auf Stromnetz geheim
    Mehrere LÃ¤nder halten Angriffe auf Stromnetz geheim

    Top Meldungen

    Verkehrsminister fordern Einfrieren des Deutschlandticket-Preises
    Verkehrsminister fordern Einfrieren des Deutschlandticket-Preises

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Energiekrise werden Forderungen laut, den Preis des Deutschlandtickets von 63 Euro vorerst einzufrieren, statt ihn zum 1.

    Mehr
    SPD-Wirtschaftsforum verlangt von Klingbeil konkrete Einsparungen
    SPD-Wirtschaftsforum verlangt von Klingbeil konkrete Einsparungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um den Bundeshaushalt 2027 mahnt der Unternehmerverband Wirtschaftsforum der SPD Konkretisierungen an. Die PrÃ¤sidentin des

    Mehr
    Ifo-Experten kritisieren Klingbeils Haushaltsplan als unsolide
    Ifo-Experten kritisieren Klingbeils Haushaltsplan als unsolide

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um den Bundeshaushalt 2027 kritisieren Haushalts- und Finanzexperten den von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) vorgelegten

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts