Bundeskartellamt stellt viele VerstÃ¶ÃŸe gegen Tankstellenregel fest

Bundeskartellamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskartellamt hat nach eigenen Angaben eine hohe Zahl von VerstÃ¶ÃŸen gegen die seit April geltende Regel festgestellt, dass Tankstellen nur noch einmal am Tag, nÃ¤mlich um 12 Uhr, die Preise erhÃ¶hen dÃ¼rfen.



"Viele scheinen mir Anfangsfehler technischer Art zu sein", sagte BehÃ¶rdenprÃ¤sident Andreas Mundt dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Es gebe aber auch grobe Abweichungen. Allerdings scheitere die Verfolgung solcher VerstÃ¶ÃŸe bislang daran, dass die meisten BundeslÃ¤nder noch nicht einmal die BehÃ¶rden benannt hÃ¤tten, die die VerstÃ¶ÃŸe ahnden sollen.



Mundt zeigte sich skeptisch gegenÃ¼ber einer kÃ¼rzlich verÃ¶ffentlichten Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW, wonach die 12-Uhr-Regel nicht zu sinkenden Preisen gefÃ¼hrt habe, sondern die Gewinnmarge der Konzerne gestiegen sei. Diese Analyse habe erst einmal nur Preise untersucht, aber keine Mengen, gab Mundt zu bedenken. Man wisse gar nicht, wie viele Autofahrer zu welchem Preis getankt haben. "Gut mÃ¶glich, dass viele Autofahrer zu einem gÃ¼nstigen Zeitpunkt getankt und von der neuen Regelung profitiert haben."



Angesichts der groÃŸen Preisunterschiede an den Tankstellen rÃ¤t der oberste WettbewerbshÃ¼ter allen Autofahrern, die Preise mithilfe einer App zu vergleichen. Statt wie frÃ¼her abends zu tanken, sollte man besser vormittags, vor zwÃ¶lf Uhr, zur Tankstelle fahren. "Die alten Faustformeln gelten nicht mehr", so Mundt.

