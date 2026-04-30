Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, fordert angesichts steigender Preise mehr staatliche Hilfen fÃ¼r BedÃ¼rftige. "Die Bundesregierung braucht endlich ein umfassendes Konzept, damit das Leben bezahlbar bleibt", sagte Bentele dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".
Menschen mit kleinem Lohn oder niedrigen Renten kÃ¶nnten die Preissteigerungen bei lebensnotwendigen Dingen wie Lebensmittel, Wohnen und Energie nicht mehr stemmen, so die VdK-Chefin. Sie plÃ¤dierte fÃ¼r eine Deckelung der Mieten, gÃ¼nstige und gesunde Grundnahrungsmittel sowie staatliche UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die private Nutzung erneuerbarer und damit gÃ¼nstiger Energie.
"AuÃŸerdem sind mehr staatliche Hilfen nÃ¶tig, etwa ein besserer Zugang zu Wohngeld oder Grundsicherung sowie ein Inflationsausgleich in den Sozialleistungen", sagte Bentele. Damit gemeint sind Leistungen wie BÃ¼rgergeld, Wohngeld, BafÃ¶g oder die Grundsicherung im Alter. Angesichts der Krisen weltweit bleibe die Inflation ein Dauerthema, fÃ¼gte sie hinzu.
Wirtschaft
VdK fordert Inflationsausgleich bei Sozialleistungen
- dts - 30. April 2026, 06:43 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, fordert angesichts steigender Preise mehr staatliche Hilfen fÃ¼r BedÃ¼rftige. "Die Bundesregierung braucht endlich ein umfassendes Konzept, damit das Leben bezahlbar bleibt", sagte Bentele dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".
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