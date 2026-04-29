Ende einer Ã„ra: Letzte Vertreter des Erbadels scheiden aus britischem Oberhaus aus

Im britischen Parlament ist am Mittwoch eine jahrhundertealte Tradition zu Ende gegangen: Zum letzten Mal nahmen Vertreter des Erbadels im House of Lords Platz. Die Labour-Regierung hatte die letzten 92 Sitze im Oberhaus gestrichen, die bislang noch dem Erbadel vorbehalten waren. Zuvor waren HerzÃ¶ge, Barone und Grafen seit dem 15. Jahrhundert allein dank ihres Adelstitels im House of Lords vertreten.Â
Die Abgeordneten hatten im vergangenen Monat das Ausscheiden der sogenannten Hereditary Peers aus dem Oberhaus beschlossen. Der Beschluss trat am Mittwoch mit dem Ende der Sitzungsperiode und vor den Kommunalwahlen in der kommenden Woche in Kraft.
"Mit dem Ende dieser Sitzungsperiode scheiden jene edlen Lords, die aufgrund erblicher Adelstitel ihren Sitze innehaben, aus diesem Haus aus", sagte der Sprecher des Oberhauses, Michael Forsyth. "Im Namen des Hauses zolle ich ihrem herausragenden Dienst Anerkennung und spreche ihnen unseren aufrichtigen Dank aus."
Die Regierung von Premierminister Keir Starmer hatte die Reform des Oberhauses als "eine der grÃ¶ÃŸten in einer Generation" bezeichnet. Das Haus of Lords zÃ¤hlt rund 800 Mitglieder, von denen die meisten auf Lebenszeit ernannt werden. Unter ihnen sind ehemalige Parlamentsabgeordnete, die Ã¼blicherweise vom scheidenden Regierungschef ernannt werden, sowie verdiente ehemalige Vertreter des Ã¶ffentlichen Dienstes oder der Privatwirtschaft. Auch ranghohe Vertreter der Anglikanischen Kirche, darunter der Erzbischof von Canterbury, sitzen im Oberhaus.Â
Unter dem frÃ¼heren Labour-Premierminister Tony Blair waren bereits 600 Mitglieder des Erbadels aus dem Oberhaus ausgeschieden. 92 durften im Rahmen einer vorÃ¼bergehenden KompromisslÃ¶sung bleiben.Â
Vorrangige Aufgabe des Oberhauses ist es, die Regierung zu kontrollieren. Es kann vom Unterhaus verabschiedete Gesetze nicht auÃŸer Kraft setzen, aber Gesetze Ã¤ndern und hinauszÃ¶gern und neue GesetzentwÃ¼rfe veranlassen.Â
Ober- und Unterhaus treten am 13. Mai anlÃ¤sslich der Thronrede wieder zusammen. Darin trÃ¤gt KÃ¶nig Charles III. die PlÃ¤ne der Regierung fÃ¼r das kommende Parlamentsjahr vor.
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Ende einer Ã„ra: Letzte Vertreter des Erbadels scheiden aus britischem Oberhaus aus
- AFP - 29. April 2026, 19:04 Uhr
Im britischen Parlament ist am Mittwoch eine jahrhundertealte Tradition zu Ende gegangen: Zum letzten Mal nahmen Vertreter des Erbadels im House of Lords Platz.
Im britischen Parlament ist am Mittwoch eine jahrhundertealte Tradition zu Ende gegangen: Zum letzten Mal nahmen Vertreter des Erbadels im House of Lords Platz. Die Labour-Regierung hatte die letzten 92 Sitze im Oberhaus gestrichen, die bislang noch dem Erbadel vorbehalten waren. Zuvor waren HerzÃ¶ge, Barone und Grafen seit dem 15. Jahrhundert allein dank ihres Adelstitels im House of Lords vertreten.Â
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