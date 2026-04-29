Nach seinem Abgang von der ShowbÃ¼hne im vergangenen Jahr hat der an Krebs erkrankte Moderator Thomas Gottschalk seine fÃ¼r Mai geplante RÃ¼ckkehr vorerst verschoben. "Ich werde mich vor dem Herbst nicht Ã¶ffentlich auf die BÃ¼hne stellen", teilte Gottschalk dem Magazin "Der Spiegel" nach Angaben vom Mittwoch mit. "Danach schauen wir mal, was die Gesundheit macht", ergÃ¤nzte der 75-JÃ¤hrige.
UrsprÃ¼nglich hatte Gottschalk demnach in der kommenden Woche in MÃ¼nchen die Preisverleihung "Goldener Ochsensepp" moderieren sollen. Es wÃ¤re der erste Ã¶ffentliche Auftritt gewesen, seit Gottschalk Ende November seine Krebserkrankung Ã¶ffentlich machte. Der Preis sollte an den frÃ¼heren Ã¶sterreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz gehen, die Veranstaltung wurde nun auf September verschoben.
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Gesundheitliche GrÃ¼nde: Thomas Gottschalk verschiebt RÃ¼ckkehr auf BÃ¼hne bis Herbst
- AFP - 29. April 2026, 16:01 Uhr
Der an Krebs erkrankte Moderator Thomas Gottschalk hat seine RÃ¼ckkehr auf die BÃ¼hne vorerst verschoben. 'Ich werde mich vor dem Herbst nicht Ã¶ffentlich auf die BÃ¼hne stellen', teilte Gottschalk dem Magazin 'Der Spiegel' mit.
Nach seinem Abgang von der ShowbÃ¼hne im vergangenen Jahr hat der an Krebs erkrankte Moderator Thomas Gottschalk seine fÃ¼r Mai geplante RÃ¼ckkehr vorerst verschoben. "Ich werde mich vor dem Herbst nicht Ã¶ffentlich auf die BÃ¼hne stellen", teilte Gottschalk dem Magazin "Der Spiegel" nach Angaben vom Mittwoch mit. "Danach schauen wir mal, was die Gesundheit macht", ergÃ¤nzte der 75-JÃ¤hrige.
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