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Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (28.04.2026)

  • dts - 28. April 2026, 20:29 Uhr
Bild vergrößern: Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (28.04.2026)
Spielscheine fÃ¼r Eurojackpot und Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

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Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Sie lauten 19, 20, 41, 43, 46, die beiden "Eurozahlen" sind die 5 und die 7. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. GlÃ¼cksspiel kann sÃ¼chtig machen.

Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.

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