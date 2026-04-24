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Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (24.04.2026)

  • dts - 24. April 2026, 20:14 Uhr
Bild vergrößern: Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (24.04.2026)
Spielschein fÃ¼r Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

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Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Sie lauten 6, 21, 29, 39, 44, die beiden "Eurozahlen" sind die 1 und die 5. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. GlÃ¼cksspiel kann sÃ¼chtig machen.

Beim Eurojackpot wird fÃ¼r jede Ziehung ein Jackpot in HÃ¶he von mindestens 10 Millionen Euro garantiert. Wird dieser nicht gewonnen, wÃ¤chst der Jackpot bis zu einer Begrenzung von 120 Millionen Euro an. Wenn der Jackpot dann noch immer nicht geknackt ist, wird der Mehrbetrag in die Gewinnklasse 2 Ã¼berwiesen, dort reichen "5 Richtige" und eine richtig getippte "Eurozahl".

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