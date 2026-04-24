Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.
Sie lauten 6, 21, 29, 39, 44, die beiden "Eurozahlen" sind die 1 und die 5. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.
Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. GlÃ¼cksspiel kann sÃ¼chtig machen.
Beim Eurojackpot wird fÃ¼r jede Ziehung ein Jackpot in HÃ¶he von mindestens 10 Millionen Euro garantiert. Wird dieser nicht gewonnen, wÃ¤chst der Jackpot bis zu einer Begrenzung von 120 Millionen Euro an. Wenn der Jackpot dann noch immer nicht geknackt ist, wird der Mehrbetrag in die Gewinnklasse 2 Ã¼berwiesen, dort reichen "5 Richtige" und eine richtig getippte "Eurozahl".
Lifestyle
Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (24.04.2026)
- dts - 24. April 2026, 20:14 Uhr
.
Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.
Weitere Meldungen
SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 15, 26,Mehr
Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 31, 32, 36, 39, 47, die beiden "Eurozahlen"Mehr
SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 18, 28,Mehr
Top Meldungen
Essen (dts Nachrichtenagentur) - Thyssenkrupp-Chef Miguel LÃ³pez will die Stahlsparte nicht um jeden Preis an den indischen Konzern Jindal Steel verkaufen. "Ich werde den StahlMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett will erst frÃ¼hestens Mitte Mai einen Beschluss zur Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes (GEG), auch bekannt alsMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak hat das Krisenmanagement von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) deutlich kritisiert. Merz wiederhole einen Fehler vonMehr