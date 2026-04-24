FrÃ¶sche aus Bellevue-Teich ziehen in Ausweichquartier

Schloss Bellevue (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - WÃ¤hrend sich der Umzug von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier aus dem sanierungsbedÃ¼rftigen Schloss Bellevue verzÃ¶gert, sind die ersten FrÃ¶sche aus dem Schlossteich bereits umgezogen.



Das berichtet der "Spiegel". Der Amtssitz des BundesprÃ¤sidenten soll acht Jahre lang saniert werden, Steinmeier muss deshalb in einen Ersatzneubau am Hauptbahnhof ziehen. Auf dem Bellevue-GelÃ¤nde wird ab August fÃ¼r die Einrichtung der Baustelle eine FlÃ¤che benÃ¶tigt, die bislang von einem Teich belegt ist. Der soll ausgetrocknet werden. Die darin identifizierten besonders geschÃ¼tzten Amphibien mÃ¼ssen zuvor nach den Regeln des Artenschutzes umgesetzt werden. Seit Monaten organisiert deshalb ein spezialisiertes IngenieurbÃ¼ro die gesetzeskonforme Umsiedlung von FrÃ¶schen und Molchen in einen grÃ¶ÃŸeren Ersatzteich, der hinter dem Schloss liegt.



Idealerweise findet die Umsetzung von Lurchen zur Zeit der KrÃ¶tenwanderung statt. Diese startete im MÃ¤rz und ist noch nicht abgeschlossen. Bis Mitte April haben bereits 118 Molche und 39 FrÃ¶sche im groÃŸen Schlossteich ihr neues Quartier bezogen.



Die Kosten fÃ¼r den Umzug der FrÃ¶sche und Molche will das BundesprÃ¤sidialamt nicht einzeln ausweisen und verweist lediglich auf den Gesamtposten "AuÃŸenanlagen und Infrastruktur" von 162 Millionen Euro. Darin enthalten sind Wege, Sicherheitsanlagen, Geothermie, Baulogistik - und die denkmalgeschÃ¼tzte Parkanlage. Steinmeiers Umzug hatte sich zuletzt verzÃ¶gert, weil das Ausweichquartier in der NÃ¤he des Hauptbahnhofs wegen des strengen Winterfrosts nicht pÃ¼nktlich fertig geworden war.

