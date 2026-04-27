Papst Leo XIV. empfÃ¤ngt ErzbischÃ¶fin Mullallly von der Anglikanischen Kirche

ErzbischÃ¶fin Mullally

ErzbischÃ¶fin Sarah Mullally wird am Montag als erstes weibliches geistiches Oberhaupt der Anglikanischen Kirche von Papst Leo XIV. im Vatikan empfangen. Es ist Mullallys erste Reise seit ihrer AmtseinfÃ¼hrung Ende MÃ¤rz.

Das erste weibliche Oberhaupt der Anglikanischen Kirche, ErzbischÃ¶fin Sarah Mullally, wird am Montag von Papst Leo XIV. im Vatikan empfangen. Das Treffen mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche erfolgt im Rahmen eines viertÃ¤gigen Rom-Besuchs der ErzbischÃ¶fin von Canterbury in Rom. Es ist Mullallys erste Auslandsreise seit ihrer der AmtseinfÃ¼hrung Ende MÃ¤rz, die bei einigen Konservativen fÃ¼r negative Reaktionen sorgte.Â



Die Audienz im Vatikan findet 60 Jahre nach einem historischen Treffen zwischen dem damaligen anglikanischen Erzbischof Michael Ramsey und Papst Paul VI. statt. Das damalige Treffen war das erste auf dieser Ebene seit der GrÃ¼ndung der Anglikanischen Kirche im 16. Jahrhundert, als KÃ¶nig Heinrich VIII. mit Rom brach. Die Anglikanische Kirche zÃ¤hlt rund 85 Millionen Mitglieder in mehr als 165 LÃ¤ndern. Ihr weltliches Oberhaupt ist KÃ¶nig Charles III.