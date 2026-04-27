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ME/CFS und Long Covid kosten jÃ¤hrlich rund 64 Milliarden Euro

  • dts - 27. April 2026, 09:56 Uhr
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Maskenpflicht auf einem Wochenmarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Laut einem aktuellen Bericht haben Ende 2025 rund 757.000 Menschen in Deutschland an Long Covid gelitten. Dazu kamen knapp 657.000 an ME/CFS Erkrankte, dieses schwere chronische Leiden entsteht meist infolge einer Virusinfektion und trifft einen Teil der zunÃ¤chst an Long Covid Erkrankten.

Forscher in Deutschland und Australien, die ME/CFS Research Foundation und das Unternehmen Risklayer haben den Bericht erstellt, Ã¼ber den der "Spiegel" berichtet. Demnach betrugen die gesellschaftlichen Kosten, die beide Krankheiten zusammen im Jahr 2025 verursachten, rund 64,4 Milliarden Euro.

Das Team hatte zuvor bereits Zahlen fÃ¼r die Jahre 2020 bis 2024 vorgelegt. 2025 sind demnach die Kosten im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,3 Milliarden Euro gestiegen. "Von allein wird dieses Problem nicht verschwinden", sagte JÃ¶rg Heydecke von der ME/CFS Research Foundation.

ME/CFS fÃ¼hrt oft dazu, dass Erwachsene ihren Beruf nicht mehr ausÃ¼ben kÃ¶nnen und Kinder nicht mehr in der Lage sind, die Schule zu besuchen. Bei einem schweren Krankheitsverlauf sind Betroffene bettlÃ¤gerig, zum Teil sind sie nicht mehr in der Lage, zu sprechen oder selbststÃ¤ndig zu essen, sie sind extrem empfindlich gegenÃ¼ber sÃ¤mtlichen Reizen, darunter Licht und GerÃ¤usche.

Mitte November 2025 hatte das Bundesforschungsministerium die "Nationale Dekade gegen PostinfektiÃ¶se Erkrankungen" ausgerufen. Mit 500 Millionen Euro will es in der Zeit von 2026 bis 2035 die Erforschung solcher Krankheiten und mÃ¶glicher Therapien fÃ¶rdern.

Heydecke wÃ¼nscht sich mehr Bewusstsein fÃ¼r die Dringlichkeit. "Biomedizinische Forschung inklusive der Entwicklung von Medikamenten und Therapien ist der einzige Weg aus dieser Krise, sowohl gesellschaftlich als auch fÃ¼r alle Betroffenen", sagte er. "Je weniger und je spÃ¤ter wir investieren, desto lÃ¤nger wird es dauern - und desto mehr wird es kosten."

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