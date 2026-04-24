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In Nordrhein-Westfalen gefundener SchÃ¤del gehÃ¶rt zu getÃ¶teter Frau aus Eritrea

  • AFP - 24. April 2026, 11:51 Uhr
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Blaulicht
Bild: AFP

Der vor rund zwei Wochen in einem Waldgebiet in Nordrhein-Westfalen gefundene menschliche SchÃ¤del konnte der getÃ¶teten 32-jÃ¤hrigen Eritreerin aus Bonn zugeordnet werden. Dies bestÃ¤tigte das DNA-Gutachten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der vor rund zwei Wochen in einem Waldgebiet in Nordrhein-Westfalen gefundene menschliche SchÃ¤del konnte zweifelsfrei einer getÃ¶teten 32-jÃ¤hrigen Eritreerin zugeordnet werden. Dies bestÃ¤tigte das DNA-Gutachten eines rechtsmedizinischen Instituts, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Bonn am Freitag mitteilten. Der SchÃ¤del war bei einer MÃ¼llsammelaktion in einem Waldgebiet der nordrhein-westfÃ¤lischen Gemeinde Wenden entdeckt worden.Â 

Mitte November wurden auf der A45 abgetrennte HÃ¤nde der 32-jÃ¤hrigen Frau gefunden. Sie war gemeinsam mit ihrem drei Monate alten Kind in einer Asylunterkunft in Bonn gemeldet. Das Baby war wenige Tage zuvor unverletzt in einem Kinderwagen vor einem Kloster im hessischen Waldsolms gefunden worden. Die Leiche der getÃ¶teten Frau wurde Ende November in einem WaldstÃ¼ck bei Monreal im Landkreis Mayen-Koblenz entdeckt. Â 

TatverdÃ¤chtig ist der 41-jÃ¤hrige Ehemann der GetÃ¶teten, der sich nach der Tat nach Ã„thiopien abgesetzt haben soll. Anfang Februar brachten Ermittler den Mann nach einem Auslieferungsersuchen nach Deutschland. Er sitzt wegen Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft und Ã¤uÃŸerte sich bislang nicht zu den VorwÃ¼rfen.

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