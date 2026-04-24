Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundestag hat den sogenannten "Tankrabatt" und die 1.000-Euro-PrÃ¤mie beschlossen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.
Wirtschaft
Bundestag stimmt fÃ¼r "Tankrabatt" und 1.000-Euro-PrÃ¤mie
- dts - 24. April 2026, 11:48 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundestag hat den sogenannten "Tankrabatt" und die 1.000-Euro-PrÃ¤mie beschlossen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.
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