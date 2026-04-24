Bundestag stimmt fÃ¼r "Tankrabatt" und 1.000-Euro-PrÃ¤mie

Stimmung der Unternehmen in Deutschland auf tiefstem Stand seit Mai 2020 Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich im April deutlich eingetrÃ¼bt. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank von 86,3 Punkten im Vormonat auf nun 84,4 Punkte. Das ist der Mehr

Stimmung in deutscher Wirtschaft auf Sechs-Jahres-Tief MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt weiter verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im April auf 84,4 Mehr