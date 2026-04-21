Wirtschaft

ZEW-Konjunkturerwartungen im April weiter gesunken

  • dts - 21. April 2026, 11:01 Uhr

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Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im April 2026 weiter verschlechtert: Der entsprechende Index sank von -0,5 ZÃ¤hlern im MÃ¤rz auf nun -17,2 Punkte. Das teilte das Zentrum fÃ¼r EuropÃ¤ische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Informationen.

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