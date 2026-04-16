Wirtschaft

Lufthansa stellt Cityline ein

  • dts - 16. April 2026, 13:59 Uhr

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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Frankfurt am Main: Lufthansa stellt Cityline ein. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

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