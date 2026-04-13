MÃ¶rfelden-Walldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus MÃ¶rfelden-Walldorf: UFO will Lufthansa am Mittwoch und Donnerstag erneut bestreiken. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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Wirtschaft
UFO will Lufthansa am Mittwoch und Donnerstag erneut bestreiken
- dts - 13. April 2026, 18:05 Uhr
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MÃ¶rfelden-Walldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus MÃ¶rfelden-Walldorf: UFO will Lufthansa am Mittwoch und Donnerstag erneut bestreiken. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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