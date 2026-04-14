Wirtschaft

Lufthansa-Piloten streiken auch am Donnerstag und Freitag

  • dts - 14. April 2026, 20:29 Uhr

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Frankfurt/Main: Lufthansa-Piloten streiken auch am Donnerstag und Freitag. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

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